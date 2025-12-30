Editor’s Choice – Die besten Games 2025

Platz 1 - Clair Obscure: Expedition 33

Clair Obscure: Expedition 33 von Sandfall Interactive ist nicht nur der große Gewinner der diesjährigen Game Awards, sondern auch ganz klar mein persönlicher Platz eins. Kein anderes Spiel hat mich dieses Jahr emotional so stark abgeholt – und der große Erfolg des Titels zeigt, dass ich damit nicht allein dastehe. Rundenbasierte RPGs im Stil der klassischen Final Fantasy-Teile sind selten geworden. Clair Obscure nutzt dieses Kampfsystem aber nicht nur aus Nostalgie, sondern kombiniert es clever mit Echtzeitelementen. Das Ergebnis ist ein überraschend dynamisches und extrem befriedigendes Kampfsystem, das perfekt zur starken Inszenierung, der Musik und der Geschichte passt.

Die Story rund um die Expedition 33, die ihre Welt vor der Auslöschung bewahren will, ist deutlich tiefgründiger, als man zunächst erwartet. Sie steckt voller Twists, philosophischer Fragen, großer Momente und spürbarer emotionaler Tiefpunkte. Lange hatte ich keine Spielfiguren mehr, die mir so schnell ans Herz gewachsen sind, und kaum ein Spielende hat mich so lange beschäftigt. Auch im Freundeskreis war schnell klar: Wir hatten alle dasselbe Spiel erlebt, sind aber mit völlig unterschiedlichen Gedanken daraus gegangen – und genau das macht Clair Obscure so besonders. Über Grafik, Vertonung oder die Musik ließe sich jetzt noch ewig schwärmen, aber eigentlich ist das kaum nötig. Die Begeisterung innerhalb der Community spricht für sich. Für mich steht aber auf jeden Fall fest: Clair Obscure: Expedition 33 ist mein Spiel des Jahres – und das mit deutlichem Abstand.