Avowed im Test

Obsidian Entertainment aus Irvine, Kalifornien ist im Jahr 2003 von ehemaligen Mitarbeitern der Black Isle Studios gegründet worden, die zuvor an Kultspielen wie Fallout, Planescape: Torment oder Icewind Dale gearbeitet haben. Dementsprechend waren dann auch die meisten Games von Obsidian extrem rollenspiellastig. Spiele wie Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol, Fallout: New Vegas, South Park: Der Stab der Wahrheit, Pillars of Eternity samt Nachfolgern oder The Outer Worlds zeugen von der erfolgreichen Vergangenheit des Studios. Selbst das, verglichen mit den anderen Titeln etwas kleinere, Adventure Pentinent erinnert über weite Strecken an ein Rollenspiel. Das neueste Werk des Entwicklers ist nun Avowed. Publisher ist Microsoft, der Obsidian Entertainment bereits 2018 gekauft hat. Dementsprechend erscheint Avowed auch auf dem PC und der XBox.