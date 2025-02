Borderlands 4 erscheint weltweit am 23. September

Heute haben 2K und Gearbox Software angekündigt, dass Borderlands® 4, der nächste Teil des Looter-Shooter-Franchise, am 23. September 2025 für PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S und PC über Steam sowie den Epic Games Store erscheinen wird.

Ein neuer Trailer gibt bereits jetzt einen ersten Einblick in das, was Fans bei der vollständigen Gameplay-Enthüllung im Rahmen eines PlayStation State of Play im Frühjahr stattfindet.

Der bislang ambitionierteste Borderlands-Titel bietet mehr Looter-Shooter-Mayhem als je zuvor. Der Trailer zeigt intensive Action, abgefahrene Gegner und jede Menge episches Loot, das auf dem gefährlichen neuen Planeten Kairos auf Spieler:innen erwartet.

In Borderlands 4 werden Spieler:innen zu einer unaufhaltsamen Macht auf dem Schlachtfeld, während sie sich mit einem riesigen Arsenal an spektakulären Waffen durch Gegnerhorden ballern. Das ikonische Borderlands-Gameplay, das Fans lieben, entwickelt sich weitermit neuen Bewegungsfähigkeiten wie Gleiten, Ausweichen, Doppelsprüngen, Greifhaken an vorbestimmten Punkten und mehr. So können Spieler:innen den Kampf aus jeder erdenklichen Richtung dominieren und ihre Fähigkeiten auf ein neues Level bringen.

Alle aktuellen Informationen zu Borderlands 4 gibt es auf der offiziellen Webseite www.borderlands.2k.com.

Borderlands 4 kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden und ist derzeit von der USK mit „Altersfreigabe ausstehend“ eingestuft.