Elden Ring: Nightreign im Test – drei Monate nach Release

Ein kurzer Überblick

Fast drei Monate nach Release konnten sich Spielerinnen und Spieler weltweit sowie zahlreiche Medien ein klares Bild von Nightreign machen. Das Grundkonzept unterscheidet sich massiv vom Hauptspiel – und sollte den meisten inzwischen vertraut sein. Der Vollständigkeit halber wollen wir trotzdem einen kurzen Überblick über die wichtigsten Spielmechaniken geben, bevor wir uns den spannenderen Fragen widmen.

Also mal zurück zum Anfang: Nightreign ist ein Multiplayer-Action-Survival-Roguelike – ein Genre-Mix, der so gar nicht nach klassischem Elden Ring klingt. Story? Nur am Rande. Erkundung? Auf ein Minimum reduziert. Eigener Charakteraufbau über Dutzende Stunden? Nicht wirklich. Stattdessen setzt Nightreign auf kompromisslose, schnelle Action, die weder Pausen noch Gnade kennt. Allerdings das allgemeine Gameplay durchaus von seinem Vorgänger übernimmt.

Zu Beginn wählt man eine von acht Figuren, die sich nicht nur optisch unterscheiden, sondern jeweils mit eigenen Waffen, Fähigkeiten und Start-Builds ausgestattet sind. Manche setzen auf rohe Nahkampfkraft, andere auf flinke Beweglichkeit oder mächtige Zauber – und ähnlich wie in Hades prägen diese Unterschiede stark, wie man jede Runde erlebt. In die Spielwelt Limveld – eine alternative Version des bekannten Startgebiets Limgrave – werden die Spieler von einem Spektralvogel getragen. Limveld sieht auf den ersten Blick vertraut aus, doch es ist eigens für Nightreign entworfen und folgt einer klaren Roguelike-Logik: Kartenabschnitte und Gegnerplatzierungen variieren von Match zu Match, wodurch kein Durchlauf identisch verläuft.

Tagsüber gilt es, Gegner zu besiegen, Ressourcen und Loot zu sammeln und damit stärker zu werden. Hier greift das Roguelike-Prinzip: Waffen, Zauber, Buffs und Items werden zufällig verteilt, sodass man in jeder Runde mit einem etwas anderen Set-up spielt. Koordination im Koop wird dadurch spannend, da Teams ihre Synergien im laufenden Match anpassen müssen. Mit dem Einbruch der Nacht ändert sich die Dynamik radikal. Ein mystischer Regen schließt sich immer enger um das Spielfeld – wer außerhalb der sicheren Fläche bleibt, kassiert kontinuierlich Schaden. In der letzten verbliebenen Zone erscheint schließlich ein Nachtboss, der den Tag beschließt. Wird er besiegt, beginnt der nächste Zyklus.

Nach zwei überstandenen Nächten wartet am dritten Tag das eigentliche Ziel: der Kampf gegen den Nachtfürsten. Insgesamt gibt es acht dieser Bosse, eigens für Nightreign entworfen, jeder mit eigenen Mechaniken, Movesets und Schwierigkeitsgrad. Wer ihn besiegt, beendet das Match erfolgreich und kassiert wertvolle Belohnungen – Ingame-Währung und freischaltbare Upgrades für die Meta-Progression zwischen den Runs. Scheitert man jedoch – sei es bei einem Nachtboss oder dem Fürsten – heißt es: zurück auf Anfang. Ganz im Sinne der Roguelike-Tradition, die Nightreign klar verfolgt.

Aber auch wenn jeder Durchlauf von vorne beginnt, bleibt der Grind nicht folgenlos: Mit erspielten Ressourcen lassen sich neue Waffen, passive Boni oder Charakteranpassungen freischalten, die den nächsten Versuch etwas einfacher oder zumindest abwechslungsreicher machen. Genau dieses Wechselspiel zwischen gnadenloser Wiederholung und spürbarem Fortschritt macht Nightreign aus.