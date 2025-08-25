Lost Soul Aside – PC-Features und Verbesserungen für PS5 Pro

Ab dem 29. August ist Lost Soul Aside für PlayStation 5 und PC erhältlich. Der Titel entwickelte sich durch die Unterstützung des China Hero Projects von einem Solo-Prototypen zu einem vollwertigen Action-RPG.

Das Video A Hero’s Journey bietet detaillierte Einblicke in die spannende Entwicklungsgeschichte des Spiels.

Nun wurden die empfohlenen Hardware-Konfigurationen sowie spezielle Features der PC-Version bekannt gegeben, die auf Steam und im Epic Games Store erhältlich sein wird.

Die empfohlenen Hardware-Konfigurationen in der Übersicht:

PC-Spezifikationen für Lost Soul Aside Minimum Empfohlen Hoch Hoch (RT an) Ultra (RT an) GPU NVIDIA GTX 1060/AMD RX 5500 XT NVIDIA RTX 2060/AMD RX 5700 XT NVIDIA RTX 3070/AMD RX 6800 XT NVIDIA RTX 4080s/AMD RX 7900 XT NVIDIA RTX 5070 Ti CPU Intel i5-10400/AMD Ryzen 5 3600 Intel i5-10400/AMD Ryzen 5 3600 Intel i7-11700/AMD Ryzen 7 5700X Intel i7-11700/AMD Ryzen 7 5700X Intel i7-13700K/AMD Ryzen 7 7800X RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB BS Win 10/11 (64-Bit) Win 10/11 (64-Bit) Win 10/11 (64-Bit) Win 10/11 (64-Bit) Win 10/11 (64-Bit) Speicherplatz 80 GB SSD 80 GB SSD 80 GB SSD 80 GB SSD 80 GB SSD

Die PC-Fassung von Lost Soul Aside bietet unter anderem volle DualSense Wireless-Controller*- und Multi-Monitor-Unterstützung** sowie High Dynamic Range (HDR) und Raytracing***. Alle Raytracing-Effekte sind dabei mit DLSS 4, FSR und Frame-Generierung optimiert, um flüssiges 4K-Gameplay mit 60 FPS zu gewährleisten – selbst auf bescheidenerer Hardware.

Zudem kann die PC-Version optional mit einem PlayStation Network-Konto verbunden werden, wodurch alle auf dem PC verdienten Erfolge mit dem PlayStation Network-Profil synchronisiert werden, sodass diese auch auf PlayStation 5 sichtbar sind – und umgekehrt.

Doch auch Spielern auf PlayStation 5 Pro werden einige technische Verbesserungen geboten. Unter anderem dürfen sich Spieler auf dynamische 4K-Auflösung mit verbesserten Raytracing-Effekten bei Reflexionen, Schatten und globaler Beleuchtung freuen. Darüber hinaus wird die verbesserte GPU der Pro-Version genutzt, um eine höhere Texturqualität, detailliertere Partikeleffekte sowie noch schnellere Ladezeiten durch die ultraschnelle SSD zu erzielen. Außerdem profitieren Spieler von einer höheren und stabileren Bildrate, die selbst in den intensivsten Kämpfen ein flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay ermöglicht.

Ausführliche Informationen zu den PC-Features von Lost Soul Aside und den Verbesserungen für PS5 Pro bietet der PlayStation.Blog .

*Kabelgebundene Verbindung erforderlich, um den vollen Umfang an DualSense-Controller-Features im Spiel zu erleben.

**Kompatibler Fernseher oder Bildschirm erforderlich.

***Kompatibler PC und Bildschirm erforderlich.