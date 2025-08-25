Herr der Ringe in Enshrouded Großprojekt

Die Kontreck Community hat jetzt ein weiteres riesiges „Herr der Ringe“-Projekt in Enshrouded nachgebaut, und es ist jetzt vollständig fertiggestellt.

Das Auenland wurde von 20 Personen über einen Zeitraum von 6 Wochen gebaut. Insgesamt hat das Team 7.172.925 Voxel und 40.330 Dekorationsobjekte verwendet. Es wurde darauf geachtet so viele erinnerungswürdige Momente und Details aus den Filmen wie möglich einzubauen. Beim Durchlaufen gibt es unglaublich viel zu entdecken!

„Zuvor haben wir bereits Minas Tirith und Erebor gebaut“, sagt Kontreck. „Beide Projekte haben große Aufmerksamkeit in den Medien erhalten. Aber wir haben noch Größeres vor. Unser Ziel ist es, ganz Mittelerde nachzubauen. Geplant sind 15 ikonische Orte aus den Filmen. Momentan besteht unser Team aus 45 Personen“.

20 haben am Auenland gearbeitet

15 bauen derzeit an Isengart

10 gehören zum Logistik- und Ressourcenbeschaffungsteam

Alles wird von Hand gesammelt – ohne Cheats, ohne Mods.