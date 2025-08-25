Vienna Comic Con feiert zehnjähriges Bestehen mit zehn Stars

Bigger, Bolder, Better – im November wird Wien erneut zum Treffpunkt für Serien-Ikonen und Filmgrößen: Zum zehnjährigen Jubiläum der Vienna Comic Con bringen die Veranstalter:innen ein beeindruckendes Star-Arrangement auf die Bühne, das Fan-Herzen höherschlagen lässt.

Mit dabei: Elijah Wood, Jessica Szohr, Jamie Campbell Bower, Manu Bennet, Ian Beattie, Kevin McNally, Josh Herdman, Peter Williams, Ross Marquand, Clive Standen und Lucy Martin. Diese und weitere internationale Popkultur-Gäste können Besucher:innen von 22. bis 23. November 2025 in der Messe Wien antreffen.

„Home is behind, the world ahead“ – mit diesen Worten beginnt Frodos Reise in Der Herr der Ringe. Auch in Wien öffnet sich jährlich ein Tor in andere Welten: auf knapp 42.000 m2 Fläche wird die VIECC® zum Epizentrum der Popkultur, wo Serien-Universen, Gaming-Welten und Comic-Klassiker verschmelzen. 2025 feiert Österreichs größtes Popkultur-Event sein zehnjähriges Jubiläum – und übertrifft sich dabei selbst: am 22. und 23. November bringt die Vienna Comic Con mehr Stargäste in die österreichische Hauptstadt als je zuvor. Mit Autogramm-Möglichkeiten, exklusiven Fotomomenten und spannenden Panels verspricht das Wochenende unvergessliche Momente für die rund 40.000 Besucher:innen aus ganz Europa.

„Die VIECC® war von Anfang an mehr als nur ein Event – sie bietet Raum zum Träumen, Entfalten und Entdecken. Zum zehnjährigen Jubiläum wollten wir daher ein Line-up präsentieren, das die gesamte Vielfalt der Popkultur widerspiegelt. Wir freuen uns besonders, heuer einige Namen in Wien begrüßen zu dürfen, die Fans weltweit feiern. Das zeigt, wie sehr unsere Convention in der internationalen Szene angekommen ist“, so Veranstalter Patrick Krippner und Chang Xue.

Fantasy-Stars auf der VIECC® 2025

Wenn Mittelerde, Westeros und das Upside Down in Wien aufeinandertreffen, ist klar: die größten Fantasy-Universen unserer Zeit treffen auf der VIECC® 2025 zusammen. Allen voran kommt Elijah Wood nach Wien – weltbekannt als Frodo aus der Herr der Ringe-Trilogie. Mit ihm auf der Bühne: Jamie Campbell Bower, der mit seiner Rolle als Vecna in Stranger Things Sci-Fi-Fans weltweit begeistert (nur am Sonntag vor Ort), sowie Ian Beattie, der als SerMeryn Trant in Game of Thrones und unbeugsamer Wikinger in Vikings zu den „Größen“ der Fantasy-Welt zählt. Ergänzt wird das Fantasy-Highlight durch Manu Bennett, bekannt als Crixus in Spartacus und Deathstroke in Arrow. Für Sci-Fi Fans gibt es zudem ein Wiedersehen mit Peter Williams, bekannt als Antagonist Apophis in Stargate.

Von Gossip Girl bis Hogwarts:

Kino-Klassiker und TV-Lieblinge Für Fans von epischen Serien und starken Charakteren sind auch sie dabei: Jessica Szohr entertaint Fans weltweit mit Rollen in Gossip Girl oder in The Orville. Mit Kevin McNally reist ein echter Pirat der Fluch der Karibik-Reihe an – als Mr. Gibbs war er in allen fünf Filmen an der Seite von Captain Jack Sparrow zu sehen. Auch Josh Herdman, besser bekannt als Gregory Goyle aus den Harry Potter-Filmen, wird auf der VIECC® zu erleben sein. Serien-Liebling Ross Marquand beehrt ebenfalls die Vienna Comic Con, der in The Walking Dead als Aaron für viele emotionale Serienmomente sorgt – und obendrein im Marvel-Universum als Red Skull auftrat.

Ein Paar für die Popkultur

Manchmal schreibt das Leben die besten Geschichten: Aus Kolleg:innen am Set wurden Partner fürs Leben – und jetzt auch ein gemeinsames Highlight für die Besucher:innen der Vienna Comic Con. Lucy Martin und Clive Standen, beide bekannt aus Vikings, feiern nicht nur ihre Rollen, sondern auch ihr frisch geschlossenes Eheglück – und reisen deshalb gemeinsam nach Wien. Die Einladung an beide war ursprünglich gar nicht geplant, entwickelte sich aber schnell zur charmantesten Line-up-Erweiterung des Jahres.

Ein Jahrzehnt Popkultur pur:

Die Vienna Comic Con Seit 2015 zählt die Vienna Comic Con zu den größten Popkultur-Veranstaltungen Europas. Jahr für Jahr lockt sie rund 40.000 Besucher:innen auf 42.000 m² Eventfläche – mit über 600 Aussteller:innen, Cosplay, Gaming, Panels und Autogrammstunden. Die VIECC® 2025 findet am 22. und 23. November in der Messe Wien statt und verspricht auch in ihrem 10. Jahr ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans von Film, TV, Gaming, Comics und Cosplay zu werden.

Stay tuned – weitere Ankündigungen folgen in Kürze.

