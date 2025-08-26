VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Hela enthüllte neuen Trailer auf der Gamescom

von Hannes Linsbauer0

Publisher Knights Peak und Entwickler Windup Games präsentierten während der Gamescom einen brandneuen Trailer zu Hela, der einen tieferen Einblick in das herzerwärmende Third-Person-Open-World-Abenteuer über eine Gruppe mutiger Mäuse bietet.

Während der Gamescom wurde Hela außerdem mit zwei Gamescom-Awards in den Kategorien „Most Entertaining“ und „Most Wholesome“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen unterstreichen den einzigartigen Charme, die emotionale Tiefe und die Fähigkeit des Spiels, Spieler aller Altersgruppen zu begeistern. Die Hexe und ihre Mäuse sind dankbar für die Anerkennung und die Unterstützung von Fans und Jury.

Hela, das Spiel der Macher der Unravel-Reihe, ist von skandinavischer Folklore inspiriert und erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Enshrouded: Siebtes Inhaltsupdate Wake of the Water

Hannes Linsbauer

Vienna Comic Con feiert zehnjähriges Bestehen mit zehn Stars

Hannes Linsbauer

Herr der Ringe in Enshrouded Großprojekt

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link