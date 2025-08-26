Enshrouded: Siebtes Inhaltsupdate Wake of the Water

Keen Games hat im Rahmen der Opening Night Live der gamescom sein siebtes großes Inhaltsupdate für Enshrouded, mit dem Titel Wake of the Water, vorgestellt.

Das Update bringt das von Fans am meisten gewünschte Feature in die Welt von Enshrouded: Wasser. Wake of the Water wird voraussichtlich im Oktober veröffentlicht.

Die Erweiterung der Spielwelt um Wasser steht ganz oben auf der Wunschliste der Community, allerdings ist die Implementierung von Voxel-basiertem Wasser für die Entwickler eine große Herausforderung. Weitere Details zum kommenden Inhaltsupdate Wake of the Water werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Bisher bestätigte Features in Wake of the Water:

Ein neues Wasser-Biom mit tropischem Flair, das zum Entspannen oder Terraformen am Strand einlädt

Neue feindliche Eidechsenähnliche Fraktion

Zweihändige Waffe – Großschwert

Voxelbasierte Wassersimulation, die zum Bauen (z.B. von Aquädukten), Schwimmen, Angeln und vielem mehr verwendet werden kann

H2Oh mein Gott

Seit dem Early Access Start im Januar 2024 auf Steam haben bereits über vier Millionen Spielende weltweit sich in die Welt von Enshrouded gestürzt.