30 Jahre Heroes of Might and Magic: Jubiläumsfeier am 9. Oktober

Ubisoft kündigte anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Heroes of Might and Magic-Reihe einen Livestream für den 9. Oktober auf Twitch und YouTube an.

Dieser Stream beleuchtet in Interviews die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Marke und wartet mit besonderen Gästen auf – darunter Archon Studio, die Macher der Heroes of Might and Magic-Brettspiele, sowie Unfrozen Studio, das Entwicklerteam hinter Heroes of Might and Magic: Olden Era. Zuschauer:innen dürfen sich zudem auf Ankündigungen, Giveaways und Community-Wettbewerbe freuen.

Zudem kann man sich mit eigenen Fan-Inhalten beteiligen, denn der Stream wird kreative Beiträge der Heroes of Might and Magic-Fans zeigen: von Fan Art, über Cosplay, Handwerkskunst oder Filmen – jede kreative Arbeit zur Marke kann eingereicht werden. Wer sich mit seinem Inhalt beteiligen möchte, kann diese an mightandmagic_event@ubisoft.com schicken oder dem HOMM Discord beitreten. Darüber hinaus kann die Community abstimmen, welche Musikstücke aus dem Soundtrack der Heroes of Might and Magic-Reihe vom Heroes Orchestra aufgenommen werden soll. Die Abstimmung erfolgt über die Social Media-Kanäle von HOMM via Discord, Instagram, Facebook und X.

Zusätzlich ist ein großes Jubiläums-Turnier geplant, in dem Spieler:innen im kompetitiven Spielmodi von Heroes of Might and Magic III um Ruhm kämpfen. Mehr zum Turnier und dem Zeitplan gibt es auf dieser Webseite.

Weitere Infos zu den Feierlichkeiten am 9. Oktober und Neuigkeiten zu Heroes of Might and Magic gibt es auf auf der offiziellen Webseite.