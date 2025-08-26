Retro Games kündigt die THEC64 mini – Black Edition an

PLAION REPLAI und Retro Games Ltd. (RGL), die Schöpfer der THEC64-Reihe, geben bekannt, dass die THEC64 mini – Black Edition am 24. Oktober 2025 weltweit erscheinen wird.

Diese stylische Black Edition des Best-Sellers THEC64 Mini wurde ansprechend neu gestaltet und präsentiert sich in einem mattschwarzen und glänzenden Finish. Neben der eleganten Ästhetik bietet die THEC64 mini – Black Edition 25 handverlesene, vorinstallierte Neo-Classic-Retro-Spiele, die alle zu den am besten bewerteten C64-Titeln gehören. Zahlreiche der Games wurden für diese neue Veröffentlichung sogar verbessert und sind nicht anderweitig im Handel erhältlich.

Die THEC64 mini – Black Edition ist eine moderne Neuauflage des Commodore 64, einem der legendärsten Heimcomputer aller Zeiten. Mit weltweit mehr als 17 Millionen verkauften Exemplaren hat der ursprüngliche C64 ganze Generationen von Programmierern, Gamern, Musikern und Digital Artists geprägt.

Die Veröffentlichung ist Teil der „Back In Black“-Kampagne, einer Hommage an die lebendige Underground-Szene des C64, die seit den 1980er Jahren still und leise floriert. Es handelt sich um außergewöhnliche Spiele, die von Fans entwickelt wurden und nun in einem definitiven Hardware-Format für Sammler und Neueinsteiger gleichermaßen präsentiert werden. Die „Back In Black“-Kampagne ist mehr als eine Produktkampagne – sie ist eine Hommage an die Programmierer, Künstler und Fans, die den C64 über Jahrzehnte des Wandels hinweg am Leben erhalten haben. Die in der THEC64 mini – Black Edition enthaltenen Spiele sind keine Nostalgieobjekte, sondern der lebende Beweis dafür, dass die Kreativität auf dieser Plattform nie aufgehört hat. Für alle, die mit dem C64 aufgewachsen sind, oder für alle, die ihn gerade erst entdecken, bietet die THEC64 mini – Black Edition eine der am besten kuratierten Möglichkeiten, Retro neu zu erleben.

Merkmale der THEC64 mini – Black Edition:

Neue matte und glänzende schwarze Oberfläche für die Konsole und die Tastatur

Replik im Maßstab 1:2

25 vorinstallierte Neo-Retro-Spiele, von denen viele eigens überarbeitet wurden

Plug-and-Play High-Definition-Output in 720p und 50 oder 60 Hz über HDMI für moderne TVs

Mehrere USB-Anschlüsse für den Anschluss von Joysticks, Gamepads, USB-Sticks und Tastaturen

Vier Speicherplätze pro Spiel

USB-Joystick mit Mikroschaltern für ein authentisches Arcade-Spielgefühl in passender Farbgebung

Ausgewählte Game-Highlights:

Sam’s Journey – Plattformer-Brillianz von den Knights of Bytes (98% Zzap! Sizzler)

A Pig Quest – Der 2023er Action-Adventure Hit von Piggy 18 Team (96% Zzap! Gold Medal)

Hessian – Ein Cyberpunk-Shooter von Covert BitOps (93% Zzap! Sizzler)

Vollständige Liste der enthaltenen Spiele:

Yeti Mountain

Spinning Image

Steel Ranger

A Pig Quest

Hessian

Joe Gunn: Gold Edition

Hunter’s Moon Remastered

It’s Magic 2

Runn ‚N‘ Gunn

Guns ‚N‘ Ghosts

Metal Warrior Ultra

Millie & Molly

Rocky Memphis: The Legend of Atlantis

Good Kniight

Planet Golf

Nixy and the Seeds of Doom

P0 Snake

Grid Pix

Caren and the Tangled Tentacles

Ooze: The Escape

Sam’s Journey

Shadow Switcher

Pains ‚N‘ Aches

Knight ‚N‘ Grail

Galencia

Die THEC64 mini – Black Edition ist ab dem 31. Juli zum Preis von 99,99 € vorbestellbar und erscheint am 24. Oktober 2025.

Weitere Informationen unter www.retrogames.biz.