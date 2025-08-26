VBR Playground verschmilzt Gaming und reales Racing 

Mitten unter den internationalen Branchengrößen hat ein österreichisches Start-up auf der weltweit größten Videospielmesse für Aufmerksamkeit gesorgt: VBR Innovations präsentierte auf der diesjährigen Gamescom seinen VBR Playground – ein innovatives Konzept, das reales RC-Racing mit digitaler Steuerung und Gamification verschmilzt.

Im Auftrag von ASUS ROG (Republic of Gamers) verwandelte VBR Innovations den Messestand der Marke in eine der gefragtesten Attraktionen der Messe. Besucher:innen steuerten über eigens entwickelte Rennsimulatoren echte ferngesteuerte RC-Cars über eine Miniatur-Rennstrecke – mit präziser Rückmeldung der G-Kräfte. Die Jagd nach der Bestzeit begeisterte junges und erfahrenes Publikum gleichermaßen.

Auch bekannte Namen ließen sich das Erlebnis nicht entgehen: Jean Pierre Krämer, bekannt als JP Performance, und einer der bekanntesten Auto-Influencer im deutschsprachigen Raum, testete das Konzept vor Ort und zeigte sich begeistert – das System fand direkt Eingang in eines seiner YouTube-Videos. Auch andere prominente Gäste wie die Rocket Beans oder Jonas Schmitt alias „Just Johnny“, bekannt aus der League-of-Legends-Community, machten am Stand Halt.

„Wir sind unglaublich stolz, hier als junges österreichisches Start-up gemeinsam mit einem Global Player wie ASUS vertreten zu sein. Teilweise standen die Leute über eine Stunde lang an – das zeigt, wie viel Potenzial in unserer Technologie steckt“, sagt Paul Aigner, CEO und Co-Founder von VBR Innovations.

Mit über 360.000 Besucher:innen zählt die Gamescom zu den größten Publikumsmessen der Welt. Für VBR Innovations ist der Auftritt ein bedeutender Meilenstein – das Unternehmen plant, den VBR Playground künftig als skalierbares B2B-Franchise-Produkt für Marken, Messen und Events anzubieten.

Bereits kommende Woche geht es weiter nach Austin, Texas, wo VBR Innovations im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) für Goodyear eine ähnliche Experience realisiert.

Wer das innovative Erlebnis selbst testen will, kann dies am ersten permanenten Standort in Amstetten tun.

Mehr Informationen unter: https://www.vbr-playground.com/