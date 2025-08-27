ROG Falcata Split-Tastatur: Ergonomie für Gaming und mehr

Republic of Gamers (ROG) verkündet die sofortige Verfügbarkeit der ROG Falcata, einer 75-%-Split-Gaming-Tastatur, die auf Präzision und Flexibilität ausgelegt ist.

Diese vielseitige Gaming-Tastatur lässt sich an verschiedene Gaming-Setups anpassen, sodass Benutzer das linke Tastaturmodul verwenden können, um Platz auf dem Schreibtisch für ihre Maushand zu schaffen. Die Falcata bietet mehr Platz für Mausbewegungen – sogar mehr als eine 60 %-Tastatur.

Der hot-swap-fähige ROG HFX V2 Magnetic Switch, der in der gesamten Tastatur zum Einsatz kommt, bietet Gamern ein raffiniertes Tastengefühl, dessen Auslöseweg zwischen 0,1 und 3,5 mm individuell angepasst und in 0,01-mm-Schritten fein abgestimmt werden kann. Dieser vorgeschmierte Magnetschalter wurde für ein stabiles Anschlaggefühl mit blitzschneller Leistung und einer Lebensdauer von 100 Millionen Tastenanschlägen entwickelt. Der Switch verfügt über ein Obergehäuse aus Polycarbonat, während der Schaft und das Untergehäuse aus POM-Kunststoff bestehen. Darüber hinaus erhöht das ummantelte Schaftdesign die Stabilität und schützt vor Staub. Ein einzigartiger Snap-Fit-Mechanismus verhindert, dass das Wackeln der Tasten die Magnetbewegung beeinträchtigt, und gewährleistet eine präzise und genaue Betätigung bei jedem Tastenanschlag.

Der außergewöhnlich präzise ROG Hall Sensor bietet eine genaue Eingabenerkennung, reduziert elektrische Störungen und Interferenzen und erhöht die Magnetflusstoleranz für überragende Leistung. Mit dem Multifunktionsrad und der Taste können Benutzer eine Vielzahl von Einstellungen anpassen, darunter den Auslösepunkt, die Empfindlichkeit der Rapid Trigger-Funktion, die Lautstärke, die Medienwiedergabe, die Tastaturbeleuchtung und vieles mehr. Mit dem Rapid Trigger-Schalter an der Oberkante der Falcata können Benutzer ganz einfach auf die schnellste Tippreaktion und Tastenwiederholungsrate umschalten.

Die Falcata bietet eine extrem reaktionsschnelle Abtastrate von 8000 Hz und verfügt über die ROG SpeedNova 8K-Wireless-Technologie für eine Akkulaufzeit von bis zu 610 Stunden. Dank der Tri-Mode-Konnektivität können Benutzer die Falcata über Bluetooth®, 2,4-GHz-Wireless oder kabelgebundenes USB mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbinden.

Die integrierte vierlagige Dämpfung absorbiert Ping-Geräusche und sorgt für ein gedämpfteres Tippgefühl, das das Tipperlebnis verbessert. Darüber hinaus ergänzen zwei abnehmbare Silikon-Handballenauflagen die einzigartigen Neigungswinkel der Tastatur perfekt und bieten unvergleichlichen Komfort.

Preis & Verfügbarkeit

Die ROG Falcata ist ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399,90 EUR / CHF inkl. MwSt. im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS Webshop (DE/AT & CH) verfügbar.