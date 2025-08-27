Pearl Abyss und PLAION schließen Partnerschaft für Vertrieb von Crimson Desert

Pearl Abyss und PLAION geben heute ihre Vertriebspartnerschaft für den bevorstehenden Launch der mit Spannung erwarteten neuen IP Crimson Desert bekannt.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird PLAION den globalen physischen Vertrieb des Titels übernehmen und dabei sein umfangreiches internationales Netzwerk sowie erfahrene lokale Teams nutzen. Diese Partnerschaft baut auf der starken globalen Präsenz und dem hervorragenden Ruf von Pearl Abyss auf und stellt sicher, dass Crimson Desert Spieler:innen auf der ganzen Welt in höchster Qualität erreicht.

Crimson Desert ist ein Open-World-Action-Adventure, das in der wunderschönen, aber gnadenlosen Welt von Pywel spielt. Die Spieler:innen folgen Kliff, dem Anführer der Greymanes, einer Gruppe kampferprobter Söldner, die diese Lande vor einer drohenden Katastrophe retten müssen. Während sie die weitläufigen Landschaften von Pywel erkunden, bestreiten Spieler:innen intensive Kämpfe, besiegen furchteinflößende Monster, sammeln wertvolle Beute und erleben die Geschichte der Greymanes in atemberaubender Next-Gen-Optik.

Kevin Kim, CBO bei Pearl Abyss, sagt: „PLAION erweist sich bereits jetzt als starker Partner für Pearl Abyss, während wir unser Wachstum in den Auslandsmärkten fortsetzen. Die Partnerschaft mit PLAION und dessen globaler Reichweite ermöglicht es uns, Crimson Desert noch mehr Fans auf der ganzen Welt näherzubringen. Wir freuen uns, mit einem physischen Spielevertriebspartner zusammenzuarbeiten, der unsere ehrgeizige Vision eines Abenteuers auf dem schönen, aber gnadenlosen Kontinent Pywel teilt.“

Craig McNicol, CEO von PLAION Partners, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, mit Pearl Abyss zusammenzuarbeiten, um Crimson Desert Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Unser globales Netzwerk und unsere erfahrenen Teams in den jeweiligen Regionen werden den Fans das unglaubliche Erlebnis von Crimson Desert näherbringen. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für das wachsende Engagement und die starke Position von PLAION in der Asien-Pazifik-Region und unterstreicht unsere Mission, eine globale Größe im Videospiel-Publishing zu werden.“