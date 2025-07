System Shock 2: 25th Anniversary Remaster im Test

Horror im All

Die Einleitung des Spieles beginnt rund vier Jahre vor dem eigentlichen Spiel. Wir kommen als junger Rekrut zur UNN, absolvieren einen kleinen Trainingskurs in den drei wesentlichen Disziplinen (Kämpfer, Techniker und Psioniker) und entscheiden uns dann, welche Karriere wir verfolgen wollen. Dann geht es im Zeitraffer über drei Jahre, wo wir wieder entscheiden können, welche Charakterwerte/Fähigkeiten wir erlernen/verbessern wollen, bis wir uns schließlich für den Jungfernflug der Forschungsschiffes Von Braun (dem ersten Raumschiff, dass mit Überlichtgeschwindigkeit durch das Weltall fliegen kann) melden, wo wir (wegen der geplanten langen Reise) in den Kryoschlaf versetzt werden. Dann geht es auch schon los, wie so oft in einem Horrorspiel – wir wachen aus dem Kryoschlaf auf, und rund um uns herum herrscht das Chaos. Überall liegen schrecklich zerfetzte Leichen, das Raumschiff ist schwer beschädigt, sehr bald sehen wir auch schon mutierte Crewmitglieder, die Jagd auf die noch lebenden Menschen machen. Erinnert ein wenig an das großartige und fast 10 Jahre später erschienene Dead Space (von dem es auch ein super Remake gibt). Die Wissenschaftlerin Dr. Marie Delacroix hilft uns mit nützlichen Hinweisen, um am Leben zu bleiben. Sie ist offensichtlich ebenfalls noch am Leben und kann uns über die Sicherheitskameras beobachten sowie über die Bordsprechanlage mit Informationen versorgen.

Was ist hier passiert? Seit den Ereignissen von System Shock 1 sind zwar über 40 Jahre vergangen – aber hat hier wieder die amoklaufende künstliche Intelligenz SHODAN ihre Finger im Spiel? (Spoiler: ja, natürlich, ihr Kopf ziert ja sogar die Key Art des Spieles). Das Feeling ist jedenfalls immer noch wie damals – wir sind (weitgehend) alleine, angsteinflößende Gegner wandern durch die verwinkelten Gänge des beschädigten Raumschiffes, wir hören verzweifelte Schreie von (noch) lebenden Menschen ebenso wie bedrohliche Geräusche, haben bei jeder Tür Angst, was uns im neuen Raum erwartet. Die Atmosphäre des Spieles ist einfach großartig.

Das Gameplay ist vielseitig – Leichen nach nützlichen Gegenständen durchsuchen, versperrte Türen öffnen, durch enge Gänge kriechen, an den Upgrade-Terminals (sofern genug Upgrade-Module vorhanden) unsere Fähigkeiten verbessern. Wir erforschen neue Gegenstände, hacken Schlösser und andere Geräte in einem Minispiel, deaktivieren Sicherheitskameras (am besten mit einem großen Schraubschlüssel), bewegen Gegenstände mit unseren PSI-Fähigkeiten zu uns… und kämpfen mit uns unfreundlich gesinnten Kreaturen.