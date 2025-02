Monster Hunter Wilds im Test

Kämpfe on- & offline

Habt ihr es auf ein Monster abgesehen, ob durch eine Quest oder einfach so, geht’s ans Eingemachte. Obwohl euer Palico euch im Kampf unterstützt, empfiehlt es sich, per Leuchtfeuer andere Jäger zu rufen. Ob KI oder echte Spielerinnen und Spieler, bleibt dabei euch überlassen. Vielleicht gehört ihr ja auch schon einer Gruppe an, dann könnt ihr euch ja auch von da Leute holen, wenn ihr nicht ohnehin schon zusammen losgezogen seid.

Am besten trennt ihr das Monster mal von seiner Herde, ein ekelhafter Geruch könnte dabei helfen. Der Kampf an sich kann einiges an Zeit in Anspruch nehmen, denn zwei oder drei Hiebe reichen hier nicht aus. Schlagen, ausweichen, blocken und wiederholen. Die Zeit, um das Monster zu verfolgen, falls es das Gebiet wechselt, nutzt ihr am besten, um eure Waffe zu schärfen und Tränke zu konsumieren. Der Saikrii folgt dem Monster automatisch.

Habt ihr euch für eine der kleineren und schnelleren Waffen entschieden, werdet ihr gefühlt ewig auf den Gegner einschlagen und dabei nicht immer das Gefühl haben, dass die Attacken auch wirklich etwas bringen. Lasst euch aber nicht entmutigen, das wird schon. Habt ihr einen ordentlichen Brecher wie den Hammer oder das Großschwert gewählt, haut ihr zwar ordentlich rein und das Monster geht auch deutlich öfter zu Boden, eure Attacken müssen dabei aber besser getimed sein und das braucht ein wenig Übung. Neu ist der Fokus-Modus, mit dem ihr gezielt einzelne Stellen des Monsters angreifen könnt. Habt ihr einen Gegner öfter an derselben Stelle attackiert, entsteht eine Wunde, die rot aufleuchtet. Dort gilt es jetzt ordentlich draufzuschlagen.

Auch spezielle Fokus-Attacken sind möglich, wie z.B. die Turning Tide mit der Doppelklinge, bei der ihr den Gegner vom Kopf bis zur Schwanzspitze mit einer Rad-Schlag-Attacke angreift. Sieht mega aus und bringt auch mehr Schaden. Immer wieder bekommt man auch die Möglichkeit, auf ein Monster zu klettern und ihm dann wie ein Irrer in den Nacken zu hacken und zu stechen.

Dann sollte hier noch das Essen erwähnt werden. „Heiliger Doshaguma, was faselt der vom Essen“, werden einige von euch jetzt denken, aber Kenner wissen, worauf ich hinaus will. Erinnert ihr euch noch an Dragons Dogma 2 und das Essen in dem Game? Gut, so realistisch ist es in MHW jetzt nicht, aber es sieht schon echt gut aus. Essen dient ja eigentlich dazu, euch zu stärken und zeitbegrenzte Buffs zu bekommen, und die solltet ihr auch unbedingt nutzen, aber es macht echt viel Spaß, mit dem tragbaren Grill leckere Mahlzeiten zuzubereiten, die obendrein sehr gut aussehen.