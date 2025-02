Confronted: Chapter 1 im Test

Der Weg durch Radu Castle

Wie bereits erwähnt, sind wir in Radu Castle alles andere als sicher – und das wird noch schlimmer, da wir uns gegen die Kreatur nicht wehren können. Sobald sie uns in der Dunkelheit erspäht, ist es sofort Game Over. Bleibt also nur eine Option: verstecken.

Dafür stehen uns ein Schraubenzieher und einige Holzplanken zur Verfügung, mit denen wir an bestimmten Stellen improvisierte Verstecke errichten sowie auch Türen verbarrikadieren können, um die Bestie zumindest für kurze Zeit aufzuhalten.

Das Konzept funktioniert grundsätzlich gut, allerdings empfehle ich, das Spiel auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen. Im normalen Modus gibt es so viele Versteckmöglichkeiten, dass die Angst irgendwann verfliegt. Zudem kündigt sich die Bestie oft durch Geräusche an, sodass wir meist genug Zeit haben, uns gemütlich ein Versteck zu suchen – was der ansonsten soliden Spannungskurve etwas im Weg steht.

Natürlich wäre ein altes Schloss kein echtes altes Schloss ohne verschlossene Türen und versteckte Wege. Einige davon sind durch kleine Rätsel versperrt, die jedoch weder besonders anspruchsvoll noch zahlreich sind, in meinem Spieldurchlauf gab es gerade einmal zwei davon. Trotzdem sorgen sie für eine willkommene Abwechslung, und ich gehe davon aus, dass mit den kommenden Kapiteln noch weitere hinzukommen werden.