Gothic 1 Remake – Nyras Prologue beim Steam Next Fest

Heute freuen sich THQ Nordic und Alkimia Interactive, die Spieler und Spielerinnen mit einem eigenständigen Erlebnis in die brutale Welt von Gothic 1 Remake einzuladen: Nyras Prologue.

Diese spezielle Demo, die im Rahmen des Steam Next Fest (24. Februar bis 3. März) veröffentlicht wird, ist eine einzigartige Einführung in die unbarmherzige Welt von Gothic.

Spiele die Demo: https://store.steampowered.com/app/3448280

Eine andere Perspektive: Spiele als Nyras

In diesem in sich abgeschlossenen Prolog schlüpfen die Spieler und Spielerinnen noch nicht in die Rolle des namenlosen Helden. Stattdessen erleben sie die Kolonie aus der Perspektive von Nyras, einem frisch verurteilten Gefangenen, der in einer unbarmherzigen Umgebung ums Überleben kämpft, in der die Gefahr hinter jeder Ecke lauert.

Was Dich erwartet

Nyras Prologue bietet einen ersten Einblick in die Welt, die Spielmechanik und die Atmosphäre des vollständigen Remakes, das in der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieses Erlebnis nicht den beabsichtigten Fortschritt, die Freiheit, die Simulation und die Immersion bietet, die das vollständige Spiel bieten wird. Stattdessen findet es in einem kleinen Teil der Welt mit einer begrenzten Anzahl von Mechaniken statt, die den Spielern und Spielerinnen einen ersten Eindruck von der Grafik und den Kämpfen des Remakes vermitteln sollen.

Wichtige Details

Es handelt sich um ist ein eigenständiges Erlebnis mit etwa einer Stunde Spielzeit.

Die Spieler und Spielerinnen schlüpfen nicht in die Rolle des namenlosen Helden, sondern spielen stattdessen Nyras, einen Gefangenen, der versucht, in der Kolonie zu überleben.

Die Demo bietet herausfordernde Kämpfe und eine fesselnde Welt, aber er ist nicht repräsentativ für die Tiefe und Freiheit des gesamten Spiels.

Die Demo spielt in einem kleinen Teil der Welt und bietet im Vergleich zur endgültigen Version nur begrenzte Spielmechaniken und wurde in der Unreal Engine 5 entwickelt, bietet einen ersten Blick auf die neu gestalteten Umgebungen und die aktualisierte Grafik von Gothic 1 Remake.

Das Spiel zur Wunschliste hinzufügen:

https://thqn.net/g1r-steam

https://www.gog.com/de/game/gothic_1_remake