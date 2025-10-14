Battlefield 6 im Test

Pax Armata vs NATO (Kampagne)

Der NATO Generalsekretär wird ermordet, die NATO befindet sich in einer ernsten Krise. Wird die private Militärorganisation Pax Armata die Macht übernehmen? Oder kann die NATO zurückschlagen? Das wird wohl an uns liegen. Also wählen wir einmal den Schwierigkeitsgrad (Recruit, Regular, Veteran, Hardcore) und los geht es. In der Einleitung zur Story befindet ihr euch in einer amerikanischen Basis in Georgien, die – friedlich – an die Truppen der Pax Armata übergeben werden soll. Aber bevor es dazu kommt, wird die Basis von Pax Armata angegriffen, und ihr müsst um euer Leben kämpfen. Ihr überlebt, von der Basis und euren Freunden bleibt nicht so viel übrig.

Nach dieser Einleitung beginnt das Spiel ein Jahr später mit einer langen Zwischensequenz, um sofort wieder in der Zeit zurück zu gehen und eine Soldatin beim Angriff auf das von der Pax Armata besetzte Gibraltar zu spielen. Einige Leute auf Steam haben sich scheinbar furchtbar aufgeregt, dass sie in dieser Mission gezwungen waren, eine Frau zu spielen. Kein Kommentar dazu. Egal, wir spielen im Laufe der neun Missionen langen Kampagne fünf verschiedene Soldaten der Eliteeinheit Dagger 13, darunter mit Simone Espina eben auch eine Frau.

Jeder, der schon einmal als Tourist in Gibraltar war, wird die Lokation der ersten richtigen Mission gleich wiedererkennen. Sogar die Affen am Felsen befinden sich im Spiel, aber man kann sie nicht abknallen. Generell könnt ihr auch eure eigenen Leute nicht verletzten, selbst wenn ihr im Eifer des Gefechtes unabsichtlich ein ganzes Magazin auf einen Kameraden entleert. In der Mission verteidigt ihr anfangs eine eurer Einheiten aus der Entfernung mit dem Scharfschützengewehr, kämpft euch dann bei Dunkelheit durch das Weltkriegsmuseum in den Tunneln des Felsens, geht dann den Weg nach unten in die Stadt. Die Level sind meistens recht schlauchartig (erst später gibt es dann auch ein wenig offenere Umgebungen), die Grafik ist allerdings überaus gut. Bei der darauffolgenden Fahrt in einem amphibischen Landungsfahrzeug bemannt ihr den Geschützturm und räumt im Wasser Minen aus dem Weg, am Land dann feindliche Fahrzeuge und Gefechtsstellungen. Bei der Eskortmission eines Schützenpanzers habt ihr auch einen Schneidbrenner dabei, mit dem ihr den Panzer reparieren müsst, wenn er ein paar Raketen abbekommen hat. Die Mission in Gibraltar endet schließlich mit einen spektakulären Frontalangriff auf das HQ von Pax Armata – über einen großen Platz und dann in eine Villa. Neben eurer Einheit sind auch immer wieder andere verbündete Einheiten und Fahrzeuge an den Gefechten beteiligt.

Werdet ihr getroffen, geht ihr in Deckung und wartet ein paar Sekunden, bis ihr wieder genesen seid. Schade, dass das in der Realität nicht so funktioniert. Im Spiel könnt ihr in der Kampagne jedoch auf normalem Schwierigkeitsgrad nicht so einfach sterben. Feinde haben den Selbsterhaltungstrieb von Lemmingen und können wie Pappkameraden abgeknallt werden. Eure Gegner schießen in etwa so genau wie die Sturmtruppen in Star Wars, und wenn ihr doch einmal von einem Kugelhagel oder einer Granate erwischt werdet, liegt ihr nur verletzt am Boden und könnt eure Kameraden um Wiederbelebung bitten. Die kommen dann mit dem Elektroschocker und ihr seit flugs wieder kampfbereit, zumindest solange ihr noch eine Ladung für den Defibrillator habt. Wirklich gefährlich wird es nur, wenn ihr eine Rakete ins Gesicht bekommt. Ihr könnt von großer Höhe hinabspringen und werdet nur leicht verletzt, ihr könnt durch Feuer laufen und holt euch bestenfalls ein paar kleine Brandblasen. Vielleicht hätte ich doch von Anfang an auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen sollen?