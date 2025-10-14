Gewinnspiel: DOWNHILL SKIERS

Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep Enough ist die neue Ski-Doku, welche den Abfahrt Stars ab 25. Oktober in unseren Kinos eine ganze Saison lang folgt. Ein Film, der Gänsehaut hinterlässt und die Faszination der Königsdisziplin im Skisport so intensiv erlebbar und spürbar macht wie nie zuvor. Bei uns gibt es 3×2 Kinokarten zu gewinnen!

DOWNHILL SKIERS – AIN’T NO MOUNTAIN STEEP ENOUGH ist ein spektakulärer und einfühlsamer Dokumentarfilm über die Königsdisziplin im Skisport, der Abfahrt. Nur wenige Hundertstelsekunden entscheiden auf Strecken von 3,5 Km Länge und Geschwindigkeiten von 150 km/h über Triumpf und Tragödie. Regisseur Gerald Salmina ist es mit seinem Kärntner Filmteam gelungen den weltbesten Abfahrtsathleten, vor und hinter den Kulissen, hautnah und mit vielen sehr persönlichen Einblicken zu folgen – unter anderem Marco Odermatt, Dominik Paris, Cyprien Sarrazin, Aleksander Aamodt Kilde und Vincent Kriechmayr.

Die größten Rennen der Saison 2025 wie Bormio, Wengen und Kitzbühel, sowie die Weltmeisterschaft in Saalbach 2025, zeigen wie wertvoll ein Sieg in der Abfahrt ist und gleichzeitig, dass ein einziger Fehler die Karriere für immer beenden kann. Die Athleten sind bereit für einen Sieg Grenzen auszureisen und alles zu riskieren. Die Herausforderer dabei sind ikonische Rennstrecken, geboren aus Träumen, Ängsten, Respekt, großen Emotionen und purer Leidenschaft.

Bereits 2014 hat Gerald Salmina mit seinem mehrfach ausgezeichneten Kinofilm „Streif – One Hell of a Ride“ über 200.000 Kinobesucher begeistert. Elf Jahre danach dringt „Downhill Skiers“ noch tiefer, noch persönlicher in die Welt des Skisports ein und das über eine ganzes Jahr hinweg – WM-Highlight in Saalbach Hinterglemm inklusive. Die Protagonisten sind die besten Abfahrer der Gegenwart: Vincent Kriechmayr, Marco Odermatt, Cyprien Sarrazin, Dominik Paris, Franjo von Allmen, Justin Murisier, Aleksander Aamodt Kilde uvm.

Die Dokumentation setzt dort an, wo der Mythos der unzerstörbaren Helden zerbricht – nämlich zumeist im Fangzaun. Sekundenbruchteile entscheiden nicht nur an der Ziellinie über Sieg oder Niederlage, sondern bereits auf der Piste über Euphorie oder Schockmomente, die das Leben und die Karriere der Athleten für immer verändern.

Was am Ende der fesselnden und kurzweiligen 130 Filmminuten übrigbleibt, ist umso mehr Respekt vor den Menschen, die hinter der Fassade zum Vorschein kommen und tiefe Einblicke in ihr Seelenleben geben. Sie erzählen auf authentische und ergreifende Weise über ihre Triumphe, ihre Träume und Ängste, ihre dunkelsten Stunden, die Entbehrungen, die Sucht nach Adrenalin, die Leidenschaft und den schier unbändigen Willen immer weiterzumachen.

Zu Wort kommen ebenso Ärzte, Trainer, Funktionäre sowie Eltern, die dem Erfolg ihrer Söhne oft über Jahre alles untergeordnet haben und bei jedem Rennen aufs Neue besorgt den Atem anhalten. In Summe zeichnet Gerald Salmina mit seiner Dokumentation ein Bild über die Abfahrer und den Profisport, das für den Zuseher künftig jedes Skirennen in einem anderen Licht erscheinen lassen wird.