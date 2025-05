Kathy Rain 2: Soothsayer im Test

Auf der Jagd nach dem Serienmörder

Seit dem Ende des ersten Teiles ist einige Zeit vergangen. Kathy Rain, eine junge Bikerin, hat damals die Umstände des Todes ihres Großvaters erforscht und ist dabei den Machenschaften eines bösartigen Kultes auf die Spur gekommen. Die Kultisten wollten schließlich sogar Kathy’s Freundin Eileen ihrer alten Gottheit opfern. Der Kult wurde von Kathy zerstört, Eileen gerettet, eigentlich Ende gut, alles gut – aber so ist es nicht: die aktuelle Situation schaut für Kathy nicht ganz so perfekt aus.

Mit Eileen hat es nicht geklappt, Kathy lebt alleine in ihrer Wohnung, die gleichzeitig als Büro dient. Sie hat sich vor rund einem Jahr als Privatdetektiv selbstständig gemacht – aber das Geschäft brummt nicht. Kathy schläft gerade am Nachmittag ihren Rausch aus (Liebeskummer?), unbezahlte Rechnungen pflastern den Boden, eine leere Tequilla Flasche steht neben der Couch. Mit ihr in der Wohnung lebt nur ihre Katze Mildred. Kathy braucht dringend einen neuen Job, eine neue Freundin und ein wenig Geld. Vielleicht sollte sie die aktuelle Mordserie in ihrem Wohnort Kassidy untersuchen. Bereits fünf Opfer wurden in den letzten Monaten von offensichtlich dem selben Täter bestialisch ermordet – die Polizei tappt noch im Dunkeln und der Bürgermeister von Kassidy hat eine hohe finanzielle Belohnung für das Ergreifen des Täters ausgeschrieben.

Und so beginnt das Spiel. Es ist in Tage gegliedert, immer wenn alle Aufgaben eines Tages erledigt sind, kehrt Kathy in ihre Wohnung zurück und schlaft bis zum nächsten Tag. Am ersten Tag recherchiert Kathy über die bisherigen Morde in der Stadtbibliothek. Das letzte Opfer war eine bekannte lokale Romanautorin, aber wer waren die anderen Leichen? Mit Hilfe von Mikrofilm (das Spiel handelt im Jahr 1998) und dem Telefonbuch (das waren noch Zeiten…) wird das rasch eruiert, um dann am nächsten Tag die Orte der Morde aufzusuchen. Scheinbar spielt auch eine neue, mysteriöse Droge eine wichtige Rolle bei allen Morden – also schnell einen Besuch bei Kathy’s Drogendealer, der auch rasch einen möglichen Kontakt zum Erhalt der Droge bekannt gibt. Mal sehen, ob Kathy dem Killer auf die Spur kommt… oder ob sie selbst als weiteres Opfer endet.