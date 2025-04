Chains of Freedom im Test

Lang Lebe unser Führer!

Chains of Freedom ist ein brutales, rundenbasiertes Strategiespiel. Ihr steuert eine kleine Gruppe von Soldaten durch eine post-apokalyptische Landschaft voller tödlicher Gegner. Die Erkundung der (recht linearen) Abschnitte (allerdings mit versteckten Ressourcen oder sonstigen Überraschungen) erfolgt in Echtzeit. Wir marschieren also mit unserem Trupp (wir können jederzeit den direkt gesteuerten Soldaten wählen, die anderen laufen ihm brav hinterher) durch die detailliert dargestellte 3D-Umgebung und können die Ansicht von allen Seiten betrachten. Wir können unseren Trupp auch aufteilen, das ist manchmal sogar notwendig, um Puzzles zu lösen. Es kommt immer wieder zu kleinen Zwischensequenzen, im Regelfall automatisch ablaufende Gespräche in unserem Team oder auch mit NPCs/Gegnern. Türen werden geöffnet, Leitern benutzt, Ressourcen eingesammelt, und Gegner manchmal bereits aus der Ferne entdeckt. In diesem Fall kann es möglich sein, sich in Echtzeit an den Gegnern vorbei zu schleichen. Werden wir entdeckt (oder sieht es das Spiel so vor), kommt es jedoch zum Kampf, und das Spiel schaltet in den rundenbasierten Kampfmodus um.

Der Kampf orientiert sich natürlich am Genreprimus XCOM. Jeder unserer Soldaten hat eine bestimmte Anzahl von Aktionspunkten, mit denen er bestimmte Handlungen setzen kann. Im Regelfall sich bewegen und schießen, aber je mehr Ausrüstung wir mit uns tragen und je besser unsere Soldaten werden, desto mehr ganz unterschiedliche Aktivitäten können sie ausführen. Nachladen, Granaten oder Molotov-Cocktails werfen, Bandagen anlegen oder verletzte Kameraden heilen bzw. wiederbeleben, Waffen wechseln, Gegenstände vom Boden aufsammeln, mit dem Enterhaken nach oben klettern, im Nahkampf zuschlagen, Pillen schlucken und noch einiges mehr erweitern unsere Handlungsoptionen beträchtlich. Nur Lebensmüde bleiben im Freien stehen, ihr solltet natürlich immer rasch hinter irgendetwas in Deckung gehen. Unsere Soldaten können auf Leitern klettern und erhalten einen Bonus für das Feuern aus erhöhten Positionen. Generell seht ihr immer vor jedem Schuss, wie hoch eure Trefferchance ist. Verglichen mit anderen Spielen treffen sehr viele der abgefeuerten Schüsse auch ihr Ziel – leider auch die Schüsse unserer Feinde.

Charaktere haben Hitpoints, wenn diese auf 0 absinken sterben sie (Gegner) oder werden ausgeknockt (eure Soldaten) und können binnen drei Runden wiederbelebt werden – sonst sind sie tot und das Spiel ist zu Ende. Es wird automatisch gespeichert, ihr könnt den verlorenen Kampf also meistens rasch neu starten. Zusätzlich können manuelle Spielstände angelegt werden.