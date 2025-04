Armored Brigade II im Test

Taktische Echtzeit-Kriegsführung

Zu Beginn wählt ihr entweder eine Mission aus, oder ihr startet gleich eine Kampagne. Bei den Missionen stehen knapp 30 vorbereitete Gefechte für euch bereit. Es stehen sich dabei immer die Streitkräfte des Warschauer Pakts und der NATO gegenüber, in einigen Szenarios spielt ihr aber beispielsweise nur mit Einheiten der Finnen, Briten oder der BRD (Bundesrepublik Deutschland). Bevor es richtig losgeht, seht ihr eine Übersicht der Landkarte. Hier könnt ihr eure Einheiten platzieren. Und dann geht es schon los – ihr setzt Wegpunkte für eure Einheiten, die diese dann in der (jederzeit pausierbaren) Echtzeitphase absolvieren. Die Geschwindigkeit kann jederzeit zwischen langsam, normal oder schnell gewechselt werden. Bei der Bewegung gibt es verschiedene Befehle – vorrücken, möglichst schnell vorrücken, bis zu einem Feindkontakt vorrücken, rückwärts fahren (die Panzerung ist vorne stärker…), einen Punkt verteidigen, Infanterieeinheiten abladen, aufklären.

Flugeinheiten können ebenso zur Unterstützung gerufen werden (wenn ihr sie zu Beginn einer Mission gekauft habt) – egal ob mit TOW bewaffnete Apache Kampfhubschrauber, A-4 Phantom Jagdbomber oder A-10 Thunderbolt Bodenkampfflugzeuge mit ihrer tödlichen Minigun (Brrrrrrt). Luftfahrzeuge waren in den 70ern noch nicht so einfach zu bekämpfen, als noch nicht jeder Rekrut mit einer Stinger/Strela am Rücken in den Kampf gezogen ist. Auch Artillerieunterstützung kann angefordert werden. Die feuert dann von außerhalb der Karte auf bestimmte Koordinaten und verschönert dort die Landschaft. Oder wir feuern mit Granatwerfern, die sich auf der Karte befinden, entweder als Infanterie oder als mechanisierter Granatwerfer (zB in einem M113).

Bei Erreichen der Missionsziele enden die Missionen – was oft recht unerwartet und plötzlich sein kann. Eben noch im Gefecht, schon der finale Bericht über das Ergebnis und die Liste mit den Verlusten. Bei den Missionen landet ihr nach dem Ende einer Mission wieder im Hauptmenü, bei der Kampagne kommt ihr sofort in die nächste Mission. Zwischensequenzen oder so gibt es nicht, auch sind die Missionsbeschreibungen kurz und knapp. Einen Mehrspielermodus gibt es auch nicht, ihr spielt aber je nach Mission/Kampagne entweder Truppen der NATO oder des Warschauer Paktes.