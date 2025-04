Mandragora: Whispers of the Witch Tree

The King-Priest

Zu Beginn wohnt ihr einer Zeremonie bei. Eine (unter beträchtlichen Verlusten) eingefangene Hexe wurde in die Kirche geschleppt, und wird dort vom allmächtigen Königspriester erbärmlich gequält. Ihr könnt ihre Schreie nicht ertragen, und erlöst die Hexe von ihrem Leid. Dabei passiert etwas… es schaut aus, als ob der Geist der gequälten, sterbenden Hexe in eurem Körper Zuflucht nimmt. Jedenfalls hört ihr von nun an ihre verführerische Stimme in eurem Kopf – ganz ohne dafür Drogen nehmen zu müssen. Der Königspriester ist jedenfalls nicht erfreut über euren Akt der Gnade, stellt sich jedoch hinter euch, um nicht sein Gesicht vor dem versammelten Pöbel zu verlieren. Unter vier Augen ist er aber ziemlich angepisst und gibt euch den Auftrag, euch an der Suche nach einer zweiten, in der Nähe der Stadt gesichteten Hexe zu beteiligen. Ihr sollt dafür sorgen, diese Hexe lebend zu ihm zu bringen. Ihr schließt euch mit euren Kollegen kurz und bekommt den Auftrag, die Hexe in den Sümpfen zu suchen. Und schon geht es raus aus der sicheren Stadt, wo ihr schon nach wenigen Metern dem ersten streunenden Wolf begegnet (und zu Hackfleisch verarbeitet).

In 2D geht es dann weiter, wo ihr Ulfar kennenlernt – einen fahrenden Händler, bei dem ihr in Zukunft Waffen, Nahrung, Tränke, Kleidung usw. kaufen und verkaufen könnt. Hier könnt ihr auch ein paar Dinge basteln lassen, wenn ihr genügend Ressourcen für Ulfar dabei habt. Vorher müsst ihr aber sein von den Wölfen verjagtes Zugtier zurück bringen, wozu ihr ein paar Wölfe (und den riesigen Leitwolf) tötet. Danach geht es weiter in eine Stadt, die aber von Ghoulen und Banditen überrannt und weitgehend zerstört wurde.

Ihr bewegt euch durch die 2D Welt, bekämpft Gegner und sammelt unterschiedliche Ressourcen ein. Ressourcen könnt ihr entweder verkaufen oder zum Herstellen von neuen Gegenständen verwenden, wenn ihr die entsprechenden Blaupausen gefunden habt und eurer Dienstleister auf dem dafür notwendigen Level ist. Ihr müsst nicht nur euren eigenen Charakter verbessern, sondern auch Ressourcen in die Verbesserung eures Dienstleisters investieren. Der Schmied braucht halt einfach einen größeren Amboss… Bald habt ihr jedoch mehr als nur einen NPC, den ihr aufleveln müsst – was dazu führt, dass ihr durch die Welt läuft, Ressourcen sammelt, und diese dann in das Aufleveln der ganzen Shops steckt. So kann man die Spielzeit auch erhöhen. Es gibt eine ganze Menge an unterschiedlichen Materialien, die ihr verarbeiten lassen könnt.