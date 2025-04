EA und Lucasfilm Games kündigen Taktikspiel Star Wars Zero Company für 2026 an

Electronic Arts hat auf der Star Wars Celebration Japan das neue rundenbasierte Singleplayer-Taktikspiel Star Wars Zero Company vorgestellt, das von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment und Lucasfilm Games entwickelt wird.

In Star Wars Zero Company übernehmen Spieler:innen die Rolle von Hawks, einem früheren Offizier der Republik, der einen Elitetrupp anführt. Erzählt wird dabei eine düstere und authentische Geschichte in den Wirren der Klonkriege. Die Kompanie Null ist eine unkonventionelle Gruppe von Profis aus allen Teilen der Galaxis, die ihre Differenzen beilegen müssen, um nahezu Unmögliches zu leisten und einer wachsenden Bedrohung entgegenzutreten, die die Galaxis verschlingen wird, wenn sich ihr niemand in den Weg stellt.

„Unsere Vision für Star Wars Zero Company beruht auf Säulen des Gameplay-Designs, die die immersive Galaxis von Star Wars mit spannendem, rundenbasierten Taktik-Gameplay verbinden“, so Greg Foertsch, CEO und Creative Director bei Bit Reactor. „Wir wollen ein Spiel mit einer originalen Star Wars-Geschichte aus der Zeit der Klonkriege liefern, in dem die Entscheidungen der Spielenden bedeutsam sind, mit rundenbasierten taktischen Kämpfen sowie einer zugänglichen und filmischen Präsentation.“

In Star Wars Zero Company begeben sich Spieler:innen auf eine Reise mit taktischen Operationen und Untersuchungen durch die gesamte Galaxis. Zwischen den Missionen bauen Spielende eine Operationsbasis auf und betreiben ein Netzwerk von Informanten, um den Gegnern der Kompanie Null immer einen Schritt voraus zu sein. Spieler:innen können ihren eigenen Trupp von rekrutierten Mitgliedern erstellen und anpassen, während sie daneben eine Vielzahl neuer, vorgefertigter Star Wars-Charaktere kennenlernen.

Aussehen und Kampfklasse von Hawks können vollständig individualisiert werden, und für rekrutierte Mitglieder steht eine Auswahl originaler Star Wars-Charakterklassen und -Spezies zur Verfügung. Spieler:innen können Aussehen, Ausrüstung und Fähigkeiten von Truppmitgliedern aus einer Vielzahl von Charakter-Archetypen anpassen, darunter Klonsoldaten, Astromechs und sogar ein Jedi. Im Einsatz bauen die Mitglieder der Kompanie Null persönliche Beziehungen auf und schalten so mächtige Kampfsynergien frei, die entscheidend im Kampf sein können. Aufgrund der nahezu endlosen Möglichkeiten und zahlreichen Begegnungen, bei denen das Schicksal der Galaxis auf dem Spiel steht, müssen Spielende sich intensiv vorbereiten, geschickte Strategien planen und ihren Trupp richtig zusammenstellen, um erfolgreich zu sein.

Star Wars Zero Company erscheint 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.