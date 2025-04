Tempest Rising im Test

FAZIT SVENEVIL

Speed! Das ist es, was Anfänger in Tempest Rising als erstes beherrschen müssen. Rasch Gebäude hochziehen, rasch Ressourcen einsammeln, rasch möglichst große Truppenansammlungen produzieren, rasch angreifen. Vergesst die unzähligen Feinheiten des Spieles – bis ihr den ersten leicht beschädigten Panzer von der Front zurückgezogen und in die Werkstatt gebracht habt, wo er repariert wird, um danach untätig neben der Werkstatt herumzustehen, sind schon fünf neue von den fünf Panzerfabriken gelaufen und automatisch ins Kampfgebiet vorgestoßen. Einheiten und Gebäude sterben rasch in Tempest Rising – sind aber auch rasch neu produziert. Tempest Rising bietet unzählige Micromanagement-Mechaniken. Allerdings sind die nur was für Profis. Der Computer produziert Einheiten am Fließband, die euch ununterbrochen attackieren, und ihr müsst das ebenso tun, oder ihr geht unter dem Ansturm der hirnlosen gegnerischen Orks unter. Ja, ein Engineer kann feindliche Gebäude übernehmen – aber bis ihr die lahme und verwundbare Krücke in das feindliche Gebäude zwecks Übernahme gebracht habt, haben eure Panzerhorden es schon zehnmal dem Erdboden gleichgemacht. Ich liebe die kleinen Drohnensoldaten mit ihren extra steuerbaren Drohnen – aber wenn ihr anfangt, euch um die Steuerung einzelner Drohnen zu kümmern, während eure Armeen und eure Basis an fünf Ecken von gegnerischen Angriffswellen bedrängt werden, wird das nicht gut enden. Tempest Rising spielt sich wie ein klassisches Command & Conquer – build, baby, build. Und dann Tank Rush! Das gilt bei vielen Missionen – und vor allem auch im Multiplayer. Bei den Einzelspielerkampagnen gibt es natürlich auch Szenarien, wo ihr nur eingeschränkte Ressourcen beziehungsweise limitierte Einheiten zur Verfügung habt. Nur in diesem Fall macht es Sinn, etwas tiefer ins Mikromanagement vorzustoßen und sich wirklich zu überlegen, wie ihr mit überschaubaren Möglichkeiten eure Aufträge erfüllen könnt. Nur hier macht es Sinn, Einheiten zu heilen, Fahrzeuge zu reparieren, die Spezialfähigkeiten zu nutzen und vor allem auf das Schere-Stein-Papier-Prinzip zu achten – und bestimmte gegnerische Einheiten nur mit solchen Einheiten anzugreifen, gegen die sie sich nicht oder nicht gut verteidigen können. In den großen Massenschlachten braucht ihr euch um solche Details (fast) nicht zu kümmern. Nur mit Panzern gegen einen vor allem mit Panzerabwehrhubschrauber kämpfenden Gegner vorzugehen solltet ihr aber dennoch nicht… wobei, wenn ihr es bis zu den Produktionsgebäuden schafft?