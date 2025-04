Into the Dead: Our Darkest Days im Test

Management und Action

Into the Dead: Our Darkest Days spielt sich als 2D Sidescroller. Die halbe Zeit lauft ihr aber nicht, wie bei einem typischen Limbo-Klon von links nach rechts durch das Bild um stückweise voranzukommen, sondern ihr befindet euch in eurer aktuellen Basis und könnt dort Entscheidungen treffen, wie Dinge zu basteln oder Leute auf Missionen zu senden, um Ressourcen zu finden. Oder ihr lasst eure Leute schlafen. Ihr steuert immer einen Charakter direkt, könnt aber zwischen verschiedenen Mitgliedern eurer Gruppe hin- und herschalten. Verschiedene Leute haben sehr unterschiedliche Fähigkeiten – der eine kann dies, der andere das. Wenn ihr den falschen Charakter ausgewählt habt, ist der nicht nur deutlich schlechter bei der Erfüllung eines bestimmten Auftrages – sondern oft kann er bestimmte Tätigkeiten schlichtweg gar nicht ausführen.

Eure Basis wird jede Nacht von den vor der Tür herumlungernden Zombies angegriffen. Sind die Barrikaden stark genug, kommen die Zombies nicht hinein. Das wird automatisch berechnet, ihr bekommt nur die Stärke der Barrikade angezeigt. Irgendwann werden sie jedoch hineinkommen – und zu diesem Zeitpunkt solltet ihr bereits weitergezogen sein. Ihr zieht also von Basis zu Basis, wo ihr jedes Mal nur einige Tage verweilen könnt. Im Verlauf des Spieles müssen immer wieder multiple-choice Entscheidungen getroffen werden, ob beispielsweise neue Personen in eure Gruppe aufgenommen werden oder ihr sie alleine ihrem Schicksal überlasst. Diese Teile des Spieles erinnern ein wenig an Spiele wie das dystopische Antikriegsspiel This War of Mine. Das Spiel ist in Tag- und Nachtzyklen unterteilt. Wenn ihr alles erledigt habt, was ihr machen wollt (= euren Leuten Aufgaben zuweisen), könnt ihr zum nächsten Zyklus voranschreiten.

Während Arbeiten an der Werkbank oder Reparaturen der Barrikaden automatisch ablaufen, oder zum Schlafen geschickte Leute einfach pennen, so übernehmt ihr die Steuerung des auf Ressourcensuche losgeschickten Charakters direkt. Und das ist neben dem Managementteil in der Basis die zweite wesentliche Spielmechanik. Und die erinnert nun schon stark an Limbo und ähnliche Spiele. Ihr könnt gehen, schleichen, laufen, Ressourcen mitnehmen (wenn ihr genug Platz im Rucksack habt), verwendet bestimmte herumstehende Geräte, leuchtet dunkle Bereiche mit der Taschenlampe aus, schaut vorsichtig, ob sich nicht Zombies im nächsten Raum aufhalten, und versucht euch an ihnen vorbei zu schleichen. Zum Glück sind die von der Seuche betroffenen Menschen ziemlich apathisch und bemerken euch oft nicht – zumindest wenn ihr euch nicht lange in ihrer Nähe aufhaltet. Neben verschiedenen Ressourcen findet ihr auch immer wieder andere interessante Dinge – neue Orte, weitere Überlebende… oder weitere Zombies. Habt ihr eine Waffe in der Hand (Messer, Schere, Schraubenzieher, Axt oder so), könnt ihr einzelne Zombies von hinten lautlos eliminieren. Dummerweise geht dabei oftmals eure Waffe kaputt – zumindest bis ihr bessere Waffen herstellen könnt… schafft ihr es, einen Ort von links nach rechts zu durchqueren, könnt ihr in eure Basis zurückkehren – hoffentlich ohne grobe Verletzungen und mit einem Rucksack voller nützlicher Dinge. Entdecken euch Zombies, kommt es zum Kampf – zuschlagen, ausweichen. Solange ihr eine Waffe habt, ist ein Zombie kaum ein Problem.

Ihr könnt Orte auch an mehreren Tagen besuchen – zuerst räumt euer Kämpfer die Zombies auf, in der nächsten Phase kommt ihr mit einem großen Rucksack und sammelt das ganze nützliche Zeug ein. Außerdem sind die Fundorte von wichtigen Ressourcen – und Überlebenden – in aufeinanderfolgenden Spielsessions scheinbar gleich. In einem neuen Spieldurchgang könnt ihr also ein wenig gezielter vorgehen. Manche der Orte können euch als neue Basis dienen – nachdem ihr zuvor alle dort hausenden Zombies getötet habt.