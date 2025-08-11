The Biggleboss Incident im Test

Lebenskünstler unter sich

Entwickler Adam Bunker ist ein echter Tausendsassa. In seiner Vita finden sich ohne Anspruch auf Vollständigkeit Tätigkeiten als Content Manager, Produktdesigner, App Designer, Zeichner und Buchautor. Als großer Fan der alten LucasArts-Adventures hat sich Adam Bunker in den letzten 5 Jahren auch an die Entwicklung eines 2D-Point&Click-Adventures gewagt. Die Entstehungsgeschichte seines Herzensprojekts kann man in seinem Entwicklertagebuch auf YouTube detailliert nachverfolgen. Am 22. Juli ist „The Biggleboss Incident“ nun erschienen.

Dabei ist die Spielfigur ein ähnlicher Lebenskünstler wie dessen Entwickler. Der generell unterdurchschnittlich motivierte Angestellte Tom Baron scheint es immer wieder zu schaffen, mit minimalem Aufwand aber höchster Kreativität bei seinem Vorgesetzten zu punkten. Bei Spielbeginn schlägt Tom mal wieder viel zu spät im Gebäude auf – und muss zudem seinem Chef Mr. Biggleboss mit Projekt AGER noch ein wegweisendes Projekt vorstellen. Da das Gebäude nach Beginn der Präsenzzeit abgeriegelt und zugangsüberwacht wird, ist der direkte Weg in das eigene Büro zunächst versperrt.

So findet sich Tom wenig später an der Rezeption wieder und sieht sich einem Kollegenkreis gegenüber, der zwar durchaus hilfsbereit auftritt, genretypisch aber mindestens einen Gefallen einfordert, ehe man zur Tat schreitet. Zunächst muss ein defekter Drucker repariert werden. Mit der weiteren Spielzeit fächern sich die Aufgaben weiter auf und führen durch alle Abteilungen der Biggleboss Inc.