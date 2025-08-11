Gewinnspiel: Ein Zockersommer mit Genesis

Der Sommer glänzt mit hohen Temperaturen, wer da lieber im schattigen Wohnzimmer sitzt und seine Lieblingsgames zockt, darf sich über unser großes Sommergewinnspiel freuen. Wir verlosen in Zusammenarbeit mit Genesis tolle Gaming-Hardware!
Über Genesis
Die Marke Genesis wurde im Jahr 2011 gegründet. Seit der Gründung der Marke liefern der Hersteller Zubehör für Spieler aller Niveaus. “Genesis” bedeutet Bildung und kontinuierliches Wachstum. So wie Planeten aus einer Vielzahl von Elementen und Mikroelementen gebildet werden, so entsteht Genesis aus der Verbindung der Produkte mit dem wertvollsten Element – den Spielern. Eine Gemeinschaft von Spielern hilft Genesis, weiter zu wachsen und versorgt es mit immer innovativeren und professionelleren Tools.
Thor 230 TKL
Mit dem Genesis Thor 230 TKL Keyboard kannst du mehr erreichen – ein völlig neues , nicht schwimmendes Design, das ein Hot-Swap-System, Double-Injection-Tasten, Dämpfungsschaum und vorgeschmierte Stabilisatoren kombiniert, und das ist noch nicht alles. Verbessert eure Fähigkeiten und greift nach funktionellen Lösungen.
Neon 613 G2
Das Neon 613 G2 ist ein kabelgebundenes Headset für Gamer, die solide gebautes Gaming-Zubehör, gute Klangqualität und optionale RGB-Hintergrundbeleuchtung bevorzugen. Der V-Sound begünstigt Bässe und Höhen, aber wir haben darauf geachtet, dass die Anhebung weich und breit ist. Dadurch verdeckt der Neon 613 G2 nicht die Bässe, die für das virtuelle Gameplay wichtig sind – wie Schritte, das Nachladen von Waffen oder die Nutzung von Spezialfähigkeiten. Er ist also eine gute Wahl für Gamer, die gerne um die Wette spielen.
Helium 312BT
Lerne eine Soundbar kennen, die du einfach auf deinen Schreibtisch stellen kannst. Das ist der GENESIS Helium 312 BT – ein Lautsprecher für Gamer, die guten Sound in einem kleinen Format und effiziente Musikwiedergabe von verschiedenen Geräten dank BT 5.2 erwarten. Und das ist noch nicht alles, womit er dich überraschen wird. Steuere den Bass und die Hintergrundbeleuchtung mit einem Klick und verwandle deinen Standplatz.
Mangan 400
Entdecke den Controller Mangan 400 und entscheide dich für ein professionelles und stilvolles Gameplay. Es handelt sich um einen kabellosen Controller, bei dessen Entwicklung der Schwerpunkt auf der operativen Präzision und der Anpassung des Aussehens des Controllers an den individuellen Geschmack lag.
Was kann ich gewinnen?
- 3 Gamepads (in Schwarz, Rot und Weiß)
- 1 Tastatur (Schwarz)
- 1 Soundbar (Schwarz)
- 1 Headset (Weiß)
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über alle Teilnehmer*innen an unserem Gewinnspiel!
Der Teilnahmeschluss ist der 31. August 2025.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.