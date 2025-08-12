Zeitplan der Pokémon-Weltmeisterschaften 2025 in Anaheim

Vom 15. bis 17. August 2025 reisen tausende Pokémon-Trainer:innen nach Anaheim, Kalifornien, um der nächste Pokémon-Weltmeister zu werden. Egal, ob vor Ort oder bequem von zuhause: Jeder kann mitfiebern und das Event verfolgen.

Trainer:innen treten drei Tage lang in intensiven Wettkämpfen in den Videospielen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur, dem Pokémon-Sammelkartenspiel sowie in Pokémon GO und Pokémon UNITE gegeneinander an. Trainer:innen, welche die offizielle Übertragung auf Twitch und den Kanälen von ausgewählten Co-Streamern verfolgen, können von zu Hause aus mit digitalen Giveaways für die Videospiele Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur sowie für Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, Pokémon-Sammelkartenspiel-Live, Pokémon GO und Pokémon UNITE mitfeiern. Alle Details und Infos dazu, wie man diese digitalen Giveaways einlösen kann, gibt es hier.

Die Action beginnt um 17:30 Uhr auf Twitch und YouTube. Eine vollständige Übersicht gibt es hier. Der Zeitplan ist nachfolgend aufgeführt:

Streaming-Zeiten: Alle Zeitangaben in MESZ

Pokémon-Videospiel-Stream: Twitch.tv/Pokemon, YouTube.com/@Pokemon

Kommentatoren: Rosemary Kelley, Scott Glaza, Aaron Zheng, Ben Kyriakou, Charlie Merriman, Lee Provost, Sierra Dawn und Gabby Snyder

Freitag, 15. August um 17:30 Uhr bis Samstag, 16. August um 3:50 Uhr

Samstag, 16. August um 17:30 Uhr bis Sonntag, 17. August um 3:00 Uhr

Montag, 18. August um 1:20 Uhr auf Twitch.tv/Pokemon und YouTube.com/@Pokemon

Pokémon-Sammelkartenspiel-Stream:

Twitch.tv/PokemonTCG, YouTube.com/@Pokemon

Kommentatoren: Kyle Sabelhaus, Shelbie Bou, Kyle Sucevich, Ethan Hegyi, Freya Pearce, Mike Ellis und Joe Bernard

Freitag, 15. August um 17:30 Uhr bis Samstag, 16. August um 5:10 Uhr

Samstag, 16. August um 17:30 Uhr bis Sonntag, 17. August um 4:00 Uhr

Sonntag, 17. August um 20:50 Uhr auf Twitch.tv/Pokemon und YouTube.com/@Pokemon

Pokémon GO-Stream: Twitch.tv/PokemonGO, YouTube.com/@Pokemon

Kommentatoren: Martijn Versteeg, Jim Lawson, Caleb Peng, Steven Sanders, Will Dunphey, Amanda Lundberg und Fareed Anees

Freitag, 15. August um 17:30 Uhr bis Samstag, 16. August um 3:50 Uhr

Samstag, 16. August um 17:30 Uhr bis Sonntag, 17. August um 4:00 Uhr

Sonntag, 17. August um 19:10 Uhr auf Twitch.tv/Pokemon und YouTube.com/@Pokemon

Pokémon UNITE-Stream:

Twitch.tv/PokemonUNITE, YouTube.com/@PokemonUNITE

Kommentatoren: Jake „spragels“ Sprague, Kirk „doobsnax“ Dubé, Joshua „Zoinks“ Hiebert, Evan „Wonderchef“ Hashimoto, Kelly „Kelosaurus“ Wilson, Danelie Purdue und Sophia de Ipanema

Freitag, 15. August um 17:30 Uhr bis Samstag, 16. August um 3:50 Uhr

Samstag, 16. August um 17:30 Uhr bis Sonntag, 17. August um 3:30 Uhr

Sonntag, 17. August um 18:00 Uhr auf Twitch.tv/Pokemon und YouTube.com/@Pokemon

Aktuelle News zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2025 sind hier zu finden. Mehr Infos zum Play! Pokémon-Programm finden sich auf Pokemon.com/de/play-pokemon/