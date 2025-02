Keep Driving im Test

Wenn einer eine Reise tut

Nachdem das Auto frisch beladen ist, geht es dann mutig los. Das erste lose Ziel soll ein Festival sein, welche sich am anderen Ende der fiktiven Insel befindet. Da das Spiel in den 2000er spielt, steht kein allwissendes Navigationsgerät zur Verfügung, sondern man hat selbst die Karte zu bemühen und Zwischenhalte auf der Reise mit Bedacht zu planen. So brauche ich für das Konzert noch Eintrittskarten und möglichst ein Zelt, sodass der Weg in eine größere Stadt führen muss. Natürlich sollte man auch Werkstatt- und Tankstellenbesuche einplanen. Nicht außer Acht zu lassen, ist ebenso die Notwendigkeit, dass unser Fahrer ab und an essen und trinken muss, sodass man bestenfalls ein paar Vorräte mit sich führt. Um diesen Grundbedürfnissen von Mensch und Maschine zu entsprechen, brauche ich natürlich auch eine gefüllte Reisekasse. Diese verbessert man, indem man Gelegenheitsjobs oder kurze Beförderungsaufträge annimmt, die auf örtlichen Anschlagtafeln annonciert sind.

Die Orte und Städte fungieren als sichere Häfen. Habe ich mich dann für eine Route entschieden, geht es auf die Straße. Dort fahre ich streng genommen nur stur von A nach B und genieße die überaus charmante 2D-Pixelgrafik mit schönen Wetter- und Tag-/Nachteffekten. Unterbrochen wird dieses Fahrerlebnis aber von zufallsbedingten Entscheidungsevents und Gefahrensituationen.

So bedeuten Straßenschäden, Wildunfälle oder Traktoren zunächst Gefahr für die eigenen Ressourcen. Im Kern ist Keep Driving nämlich ein Ressourcenmanager mit prozedural generierter Spielwelt und Textevents wie beispielsweise FTL: Faster Than Light oder The Long Journey Home.

Auch in diesem weitaus bodenständigeren Szenario habe ich aufzupassen, dass meine Werte (Konstitution, Geld, Sprit, Fahrzeugbeschaffenheit) durch Events nicht in den kritischen Bereich rutschen, da sonst ein Neustart droht. Hierbei muss ich meine (verbesserbaren) Fähigkeiten dazu nutzen, Gefahren rundenbasiert zu kontern, ehe diese eine anvisierte Kategorie wie den Sprit mit einem Abzug belegen.

Den sehr fordernden Schwierigkeitsgrad anderer Spiele in der Sparte Rogue-like hat sich Keep Driving nicht zu eigen gemacht. Wenn man das Spielprinzip verinnerlicht hat, kommt man selten in existenzielle Probleme auf der Straße. Das Upgraden eigener Fähigkeiten und das Schrauben am Auto in einer Werkstatt verschaffen viele Boni, welche das Leben auf der Straße spürbar erleichtern.

Steht man doch mal völlig abgebrannt, übermüdet und in einem nicht mehr fahrtüchtigen Auto nachts in der Prärie, reicht meist (deswegen die Abfrage zu Anfang nach dem Verhältnis zu den Eltern) ein Anruf zuhause und schon kann man mit neuen Geldreserven in einer Stadt in der Nähe seine Reise wieder fortsetzen. Dennoch ist es schade, dass nicht verschiedene Schwierigkeitsgrade angeboten werden. Auch wenn Keep Driving durch neun verschiedene Enden und individuelle Herangehensweisen durchaus einen Wiederspielwert bietet, so wäre eine weitere Herausforderung nach dem Durchspielen durchaus wünschenswert gewesen. Ebenso hätte ich einen weiteren, „chilligeren“ Modus für ein Spiel mit diesem lockeren wie unbedarften Ansatz als durchaus passend empfunden.