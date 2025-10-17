Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles im Test

Tiefgründige Strategie mit harter Lernkurve

The Ivalice Chronicles bleibt dem taktischen Kern des Originals treu. Auf isometrischen Schlachtfeldern bewegt ihr eure Einheiten über ein Raster – ganz im Stil von Fire Emblem, XCOM oder Triangle Strategy. Hinter der niedlichen Optik verbirgt sich allerdings ein gnadenlos forderndes Spiel. Schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad verlangen die Missionen präzises Denken und gutes Ressourcenmanagement.

Jede Einheit verfügt über eine eigene Bewegungs- und Angriffsreichweite, beeinflusst durch Terrain, Höhe und Jobklasse. Der Kampf folgt dem bewährten CT-System (Charge Time): Je nach Geschwindigkeit füllen sich die Aktionsleisten der Charaktere, wodurch sie in dynamischer Reihenfolge handeln können.

Neu in The Ivalice Chronicles sind zahlreiche Komfortfunktionen, die den Spielfluss verbessern, ohne die taktische Tiefe zu schmälern. So können Spieler „Combat Sets“ speichern – vordefinierte Kombinationen aus Ausrüstung und Job-Konfigurationen, die vor Kämpfen schnell gewechselt werden können. Auch die Schwierigkeitsgrade wurden erweitert, vom einsteigerfreundlichen „Squire“-Modus bis hin zum fordernden „Tactician“-Modus. Hinzu kommen beschleunigte Animationen, überarbeitete Menüs und ein klareres Interface, das Informationen wie Kampfreihenfolge oder Terrain-Effekte übersichtlicher präsentiert.

Herzstück des Spiels bleibt das umfangreiche Jobsystem mit über 20 Klassen und diversen Spezialisierungen. Durch das Sammeln von Job-Points verbessert ihr eure Charaktere und kombiniert Fähigkeiten klassenübergreifend. So entstehen kreative Builds, die unzählige Strategien ermöglichen – vorausgesetzt, ihr investiert genug Zeit und Geduld.