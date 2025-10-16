Quantic Dream enthüllt Spellcasters Chronicles – innovatives, teambasiertes 3v3-Action-Strategie-Spiel startet bald in die Closed Beta

Quantic Dream, das Studio hinter Detroit: Become Human™, stellt mit Spellcasters Chronicles eine völlig neue IP und sein erstes Multiplayer-Spiel vor – geprägt von Quantic Dreams unverwechselbarer DNA narrativer Innovation.

Im kostenlosen, teambasierten Spiel treffen rasante Action und clevere Strategie aufeinander: Spieler übernehmen in intensiven 3-gegen-3-Kämpfen die Kontrolle über das „magische Chaos“. Die Closed Beta beginnt Ende 2025 auf dem PC (Steam).

„Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, heute endlich Spellcasters Chronicles vorstellen zu dürfen, das wir in unseren Studios in Paris und Montreal entwickelt haben“, so David Cage, Gründer und Präsident von Quantic Dream. „Der Einstieg in ein neues Genre mit einem frischen künstlerischen Ansatz war eine spannende Herausforderung und lehrreiche Erfahrung, durch die das Team gewachsen ist. Jetzt freuen wir uns darauf, das Spiel mit dem Feedback der Spieler weiterzuentwickeln und zu perfektionieren.

In diesem Projekt spiegeln sich der kreative Geist und die technischen Ambitionen wider, die Quantic Dream seit fast drei Jahrzehnten prägen. Mit Spellcasters Chronicles möchten wir ein neues Spielerlebnis schaffen, das Action und Strategie kombiniert und das Spieler die Entwicklung der Geschichte aktiv mitgestalten lässt. Dieses Projekt ist das Resultat einer Reise voller mutiger Ideen – und eine Chance, neue Wege im Bereich sozialer und Multiplayer-Erlebnisse zu gehen. Gemeinsam mit unserem talentierten Team in Paris und Montreal erschaffen wir ein neues, lebendiges Universum und arbeiten zugleich weiter an neuen Projekten wie Star Wars Eclipse™.”

Noch in diesem Jahr startet Spellforce Chronicles in die erste Closed Beta. Quantic Dream lädt Spieler ein, dabei zu sein, Feedback zu geben und die Zukunft des Spiels mitzugestalten.

Wer dabei sein möchte, kann jetzt dem offiziellen Discord-Server beitreten, um sich mit der Community auszutauschen, und sich hier für die Closed Beta anmelden:

https://www.SpellcastersChronicles.com/beta

Epische 3-v-3 Kämpfe, entwickelt mit Vision und Leidenschaft

Spellcasters Chronicles kombiniert Third-Person-Action mit strategischen Entscheidungen und fordert Spieler heraus, Bewegung und Magie zu meistern, um das Kampftempo zu bestimmen. In rasanten 3v3-Matches kämpfen Teams in mystischen Arenen, um Territorien zu erobern, die Lebenssteine ihrer Gegner zu zerstören und letztendlich den Sieg zu erringen.

Die Spieler übernehmen die Rolle mächtiger Magier, die archetypische Charaktere verkörpern – mit individuellen Stärken, Rollen und einzigartigen Fähigkeiten, um Horden von Kreaturen beschwören und mächtige Zauber zu wirken. Während des Kampfes können sie jederzeit in die Lüfte aufsteigen, frei über die Arena fliegen und das Schlachtfeld aus der Luft kommandieren. Eine in diesem Genre selten gesehene Bewegungsfreiheit.

Zusammenspiel von Taktik und Kreativität

Spellcasters Chronicles zeichnet sich durch sein strategisches Deckbau-System aus. Unabhängig davon, ob sich die Spieler für einen Support-, Tank- oder Damage-Dealer-Archetyp entscheiden, können sie aus einer Liste von mehr als 50 Zaubersprüchen und Beschwörungen wählen, wodurch Spellcaster Chronicles für jeden Spielertyp taktische Vielfalt und kreative Spielstile bietet. Darüber hinaus wählen die Spieler eine der kolossalen ultimativen Beschwörungen: die Titanen – gewaltige, mächtige Kreaturen, die das Schlachtfeld dominieren und den Ausgang eines Gefechts komplett verändern können.

Diese Mischung aus archetypenbasiertem Design und anpassbaren Decks macht jedes Match in Spellcasters Chronicles zu einer strategischen Schlacht, in der Experimentierfreudigkeit und Teamarbeit belohnt werden.

Die Erfahrungen von Quantic Dream in ein neues Genre transportiert

Neben seinem kompetitiven Kern verfolgt das Spiel einen einzigartigen Ansatz für erzählerische Inhalte im Multiplayer-Kontext. Dieser gemeinschaftliche narrative Aspekt des Spiels wird Quantic Dream in den kommenden Monaten ausführlicher vorstellen.

„Spellcasters Chronicles begann als kreatives Experiment und als Chance, unsere Leidenschaft für das Geschichtenerzählen in eine gemeinsame, lebendige Welt zu übertragen“, sagt Gregorie Diaconu, Game Director von Spellcasters Chronicles bei Quantic Dream. „Obwohl es sich stark von unseren bisherigen Titeln unterscheidet, baut es auf dem auf, was uns schon immer angetrieben hat: den Spielern die Möglichkeit zu geben, Geschichten zu beeinflussen – diesmal auf kollektive Weise.“

„Nach Jahren der Entwicklung können wir es nicht erwarten, die Welt von Spellcasters Chronicles endlich mit den Spielern zu teilen. Die Closed-Beta markiert den ersten Schritt unserer Reise: Wir starten mit Arenakämpfen als Kern des Gameplays und werden in den kommenden Monaten Community-Narrative und andere Elemente hinzufügen. Doch dies ist erst der Anfang. Wir können es kaum erwarten, das Spiel gemeinsam mit der Community weiterzuentwickeln. Euer Feedback ist von unschätzbarem Wert, um das Spielerlebnis weiterzuentwickeln und daraus etwas wirklich Besonderes zu machen – gemeinsam mit euch, der Community.“

Morgen, am 17. Oktober, präsentiert Quantic Dream während eines Gameplay-Deep-Dives und Team-Präsentation live von der TwitchCon San Diego erste Eindrücke zu Spellcasters Chronicles. Der Stream läuft weltweit auf dem offiziellen Twitch-LAN-Kanal (20:30 – 03:30 Uhr MESZ) und bietet exklusive Einblicke sowie die Chance, Closed-Beta-Keys zu gewinnen.

Das Programm bietet eine Vielzahl von Highlights, darunter:

Gameplay Deep Dives – Ausführliche Vorstellung der Kernmechaniken von Spellcasters Chronicles.

Teamvorstellung – Einblicke der Entwickler in die Vision und den kreativen Ansatz des Spiels.

Q&A mit den Entwicklern – Exklusive Session mit dem Kreativteam, das Fragen aus der Community und dem Live-Publikum beantwortet.

Showmatches – Live-Gameplay mit Spielern und Influencern vor Ort.

Cosplay-Enthüllung – Eine besondere Präsentation unsere offizielle Cosplayerrin, Cinderys.

Die offizielle Website von Spellcasters Chronicles & Quantic Dream:

Steam – https://store.steampowered.com/app/2458470

https://www.spellcasterschronicles.com

http://www.quanticdream.com