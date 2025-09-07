Heading Out im Test

Zu Beginn eines Durchlaufs, von dem insgesamt vier zu meistern sind, um einmal die Story erlebt zu haben, müssen wir ein paar Fragen zu unserer Person beantworten. Unser Beziehungsstatus, etwas, das wir bereuen, oder wer uns im Leben am wichtigsten ist, sind nur ein kleiner Einblick in den Fragenkatalog. Danach beginnt auch schon unser Abenteuer und wir rasen quer durch die USA. Wenn wir von Stadt zu Stadt reisen, tun wir das in einer Kartenansicht. Hier entscheiden wir, welche Abzweigungen wir nehmen, und können in Städten einkaufen und uns ausruhen oder den Wagen reparieren. Prinzipiell ist es unser Ziel, so schnell wie möglich an die Position zu kommen, an der unser „Endgegner“, ein geheimnisvoller, uns unbekannter Fahrer, den wir unbedingt besiegen wollen, wartet.

Einfach das Gaspedal durch den Unterboden zu pressen, bringt uns aber nicht weit. Zum einen kostet das Sprit und Geld ist eigentlich nur durch Lieferaufträge, Wetten oder Rennen zu bekommen. Zum anderen warten die Cops alle paar Meilen auf uns. Haben wir dann gerade Speed oder Falschgeld dabei, könnte das Ärger bedeuten. Eines will ich hier klarstellen: Ich bin kein Drogendealer. Das Speed ist rein für den Eigengebrauch, um meinen Fokus wieder aufzufüllen. Kaffee geht auch, kickt aber nicht so richtig. Wir befinden uns hier immer noch in der Kartenansicht, nur so zur Information.