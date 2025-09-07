Mafia: The Old Country im Test

Story

Mafia: The Old Country spielt in Sizilien im Jahre 1904 und somit lange vor dem ersten Teil. Auf die Großstadt müsst ihr diesmal verzichten, denn es geht aufs Land. Wir spielen Enzo, einen ehemaligen Minenarbeiter. Ehemalig deshalb, weil wir nach einem Zwischenfall mit unseren „Vorgesetzten“ von einem Mafiapaten aufgenommen werden und fortan bei ihm leben und für ihn arbeiten. Wir wissen alle, wie das jetzt weitergeht, oder? Wir arbeiten uns hoch und rutschen so immer tiefer und tiefer in die Welt der Kriminalität hinein. Ehre, Rache, Familie und und und, es kommt jetzt nichts vollkommen Neues auf euch zu. Dennoch ist die Story DAS Nummer-eins-Argument, um dieses Game zu zocken.

Enzo hinterlässt als Charakter zwar nicht so einen bleibenden Eindruck wie Tommy es seinerzeit tat, nichtsdestotrotz verstehen wir seine Beweggründe und stehen vollends hinter ihm. Auch die Nebencharaktere sind gut gelungen. Wir bekommen die klassische Kombi aus überheblichem großen Bruder-Verschnitt und väterlichem Mentor, bei dem wir sofort nur einen Gedanken haben: „Hoffentlich stirbt der nicht am Ende.“ Diese klischeehaften, aber gut geschriebenen Charaktere sind ein wichtiger Teil der Story und wie wir die Welt in The Old Country wahrnehmen. Stück für Stück lernen wir, wie das Familiengeschäft funktioniert, wer Freund und wer Feind ist und wie weit man dem Don gegenüber gehen darf. Wie immer ist bei seiner Tochter Schluss, oder?