Lost Soul Aside im Test

Lost Soul Aside hat fast ein ganzes Jahrzehnt lang auf sich warten lassen – und in dieser Zeit wurden große Erwartungen geweckt. Immer wieder hieß es, dass uns eine tiefgründige, emotionale Geschichte um den Protagonisten Kaser und seine Schwester Louisa erwartet. Auch die Trailer, die über die Jahre immer wieder aufgetaucht sind, machten neugierig: da war von großen Gefühlen, inneren Konflikten und epischen Momenten die Rede. Kurz gesagt: Man konnte wirklich glauben, hier entstehe ein Rollenspiel, das mehr zu erzählen hat als das übliche „Held rettet die Welt“-Gerüst.

Die Wahrheit sieht leider anders aus. Statt einer vielschichtigen Story bekommen wir eine recht brave Heldenreise, die kaum Überraschungen bereithält. Charaktere bleiben zu oberflächlich, große Wendungen bleiben aus – und damit auch die emotionale Wucht, die das Spiel selbst so lange versprochen hat. Das Ergebnis: Man spielt sich zwar durch eine hübsch inszenierte Fantasy-Welt, aber man fühlt sich dabei selten wirklich mitgerissen.

Und das ist schade, denn eine gute Videospielgeschichte lebt meist von zwei Dingen: Neugier – der Drang zu erfahren, was als Nächstes passiert – und Spannung – die Lust, sich durch Höhen und Tiefen zu kämpfen, weil man unbedingt wissen will, wie es ausgeht. Lost Soul Aside fehlt beides an entscheidenden Stellen. Man hat das Gefühl, dass das Gameplay und die Grafik mit voller Kraft nach vorne preschen, während die Handlung irgendwo auf halber Strecke stehen bleibt und nicht mehr hinterherkommt. Das ändert leider auch nichts an der Figurenvielfalt – im Gegenteil. Kaser selbst ist wohl einer der blassesten Protagonisten seit langem, und auch die meisten Nebenfiguren wirken, als wären sie nur grob skizziert worden. Klar, es gibt ein paar Szenen, in denen Handlung und Charaktere kurz aufflammen und tatsächlich Fahrt aufnehmen, doch diese Momente bleiben rar. Grundsätzlich sind die Charakterdetails optisch jedoch wirklich gut gestaltet, aber die Persönlichkeit bleibt so flach und die Dialoge so nichtssagend, dass es einfach nicht reicht, um echtes Interesse zu wecken.