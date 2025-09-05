Warhammer 40,000: Space Marine 2 feiert Jubiläum mit großem Update

Focus Entertainment und Saber Interactive feiern die Veröffentlichung des Jubiläums-Updates ihres Actiontitels Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Es ist für alle PlayStation 5, Xbox Series und PC-Spieler kostenlos erhältlich, und markiert den Startschuss für ein zweites Jahr kostenloser Updates und das Erscheinen des Season Pass II, der von den Space-Marine-Orden inspirierte kosmetische Inhalte verspricht.

Eine geballte Ladung kostenloser Inhalte

Anlässlich seines einjährigen Jubiläums präsentiert Space Marine 2 das bislang umfangreichste kostenlose Update, das alle Aspekte des Spiels betrifft. Neue Spielmodi, Missionen, Karten, Gegner, Waffen und unzählige weitere Verbesserungen erwarten euch. Werft einen Blick auf die nachfolgenden Details und lest für weitere Informationen unsere Patchnotes zum Jubiläums-Update.

Das Jubiläums-Update enthält:

die neue “Vortex”-Mission, mit einem furchterregenden neuen Boss, der Mutalith-Vortexbestie

eine neue PvP-Arena, “Brücke”, auf Avarax

einen neuen PvE-Modus namens “Stratagems”, mit täglichen und wöchentlichen Gameplay-Modifikatoren

einen neuen “Höllenschlächter-Ansturm”-Modus für PvP, mit einem spielbaren Höllenschlächter!

3 neue Waffen – Pyroblaster, Pyrokanone & Energieaxt – sowie mehrere neue Waffenvarianten wie die Xenos-Phasenklinge, den Kombi-Melter oder das doppelseitige Kettenschwert

einen neuen Majoris-Gegner: die Chaosbrut, in drei einzigartigen Varianten

ein Set aus sechs einzigartigen Chaos-Champion-Skins, die im “Ewiger Krieg”-Modus freigeschaltet werden können

zahlreiche Verbesserungen und Individualisierungsmöglichkeiten, darunter vollständig anpassbare Champion-Skins, die für alle Klassen im Spiel verfügbar sind.

Söhne von Rogal Dorn, freut euch! Die Black Templars und Imperial Fists bekommen neue DLCs

Das heutige Jubiläums-Update bringt außerdem die Veröffentlichung des zweiten Season Pass für Space Marine 2 und der ersten beiden DLCs mit sich: das “Black Templars Champion Pack” und das “Imperial Fists Cosmetic Pack”. Der erste DLC enthält einen neuen Champion-Skin für die Verteidiger-Klasse und einen Skin für das Energieschwert, während der zweite DLC über 40 neue kosmetische Inhalte und Wappen hinzufügt, die 7 Unterabteilungen der Imperial Fists würdigen.