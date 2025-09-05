Start des 2. Closed Beta-Tests für Murder-Mystery-Action-Spiel KILLER INN

SQUARE ENIX kündigt den bevorstehenden Start des zweiten Closed Beta-Tests für das mit Spannung erwartete Murder-Mystery-Action-Spiel KILLER INN an.

Spieler*innen können sich für die Teilnahme am Steam-Playtest anmelden, welcher von Freitag, 03. Oktober 2025, 12:00 Uhr bis Montag, 13. Oktober 2025 11:59 Uhr stattfindet. Alle, die am ersten Closed Beta Test teilgenommen haben, können automatisch am CBT 2 teilnehmen. Neu registrierte Spieler*innen werden am Mittwoch, dem 01. Oktober, über ihre Teilnahmeberechtigung informiert.

Nach dem ersten Closed Beta Test im Juli wurden auf Grundlage des Feedbacks der Spieler*innen mehrere Updates implementiert, darunter eine Neubewertung bestimmter Spielelemente, Anpassungen der Spielbalance und die Hinzufügung neuer Funktionen. Während des CBT 2 werden die Spieler*innen erneut eingeladen, ihr Feedback zu geben, um das Spiel weiter zu aktualisieren und zu verfeinern.

Aktualisierungen und weitere Details zum CBT 2 werden über die offiziellen Social-Media-Kanäle und den Steam News Hub bekannt gegeben. Darüber hinaus können Besucher*innen der Tokyo Game Show am Stand von SQUARE ENIX eine Vorschau auf die CBT 2-Version des Spiels sehen. Wer KILLER INN auf der Tokyo Game Show spielt, erhält einen CBT 2-Einladungscode, mit dem am öffentlichen Test teilgenommen werden kann.

Closed Beta Test Systemvoraussetzungen (Minimum)

Betriebssystem*: Windows® 10 64-bit / Windows® 11

Prozessor: AMD Ryzen™ 5 1600 oder besser, Intel® Core™ i5-7500 oder besser

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: AMD Radeon™ RX 5500 XT / 8GB oder besser

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 / 6GB oder besser

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband Internet

Speicher: 75 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: *Wenn Windows 11 verwendet wird, müssen die Systemanforderungen für Windows 11 erfüllt sein. SSD erforderlich. 1920 × 1080 bei 30 FPS

Closed Beta Test Systemvoraussetzungen (Empfohlen)

Betriebssystem*: Windows® 10 64-bit / Windows® 11

Prozessor: AMD Ryzen™ 5 5500 oder besser

Intel® Core™ i7-9700K / Intel® Core™ i5-10600 oder besser

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: AMD Radeon™ RX 5700 oder besser

NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060 SUPER oder besser

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband Internet

Speicher: 75 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: *Wenn Windows 11 verwendet wird, müssen die Systemanforderungen für Windows 11 erfüllt sein. SSD erforderlich. 1920 × 1080 bei 60 FPS

Offizielle Website: https://www.square-enix.com/killer-inn/

KILLER INN ist ein Murder-Mystery-Action-Spiel, das zwischen dem Minderheitenteam der Wölfe und dem Mehrheitsteam der Lämmer ausgetragen wird. In einer geheimnisvollen alten Burg liefern sich 24 Spieler*innen einen Kampf auf Leben und Tod, bei dem es um Täuschung geht. Die Wölfe müssen sich unter den Lämmern verstecken und sie nacheinander ausschalten. Die Lämmer sammeln Hinweise (Haare, Fingerabdrücke, Kleidung etc.), die an den Tatorten zurückgelassen wurden, um die Wölfe einzugrenzen und zu eliminieren. Spieler*innen genießen einen Kampf zwischen Detektiven und Mördern, als wären sie in die Welt eines Krimidramas eingetaucht.