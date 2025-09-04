007 First Light erscheint am 27. März 2026 und zeigt frisches Gameplay

IO Interactive, der Entwickler und Publisher des beliebten HITMAN-Franchises, und Amazon MGM Studios haben heute während einer exklusiven Sony PlayStation State of Play einen Gameplay Deep Dive zu 007 First Light gezeigt.

Dabei wurden erste Ausschnitte aus der eigenständigen, neu interpretierten Geschichte von James Bond gezeigt, in denen die Zuschauer den angehenden Spion in Aktion erleben konnten. Zudem wurde der Release-Termin von 007 First Light bekannt gegeben: Das Spiel erscheint am 27. März 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC und kann ab sofort vorbestellt werden. Darüber hinaus erhalten Vorbesteller von 007 First Light ein kostenloses Upgrade auf die 007 First Light – Deluxe Edition, die ihnen einen 24-stündigen Early Access** sowie exklusive Skins und Outfits im Spiel gewährt.

Schauspieler Patrick Gibson (Dexter: Original Sin, The OA) gab die Besetzung der Sprecher und Motion-Capture-Darsteller für 007 First Light bekannt und bestätigte, dass er James Bond im Spiel verkörpern wird. Klassische 007-Charaktere wie M (Priyanga Burford), Q (Alastair Mackenzie) und Miss Moneypenny (Kiera Lester) werden ebenfalls dabei sein, ebenso wie neue Figuren, darunter Bonds Mentor John Greenway (Lennie James – Fear the Walking Dead, Save Me) und Miss Roth (Noemie Nakai).

Der Gameplay Deep Dive bot einen Vorgeschmack auf die Schauplätze, die Spieler in 007 First Light entdecken können. Gezeigt wurden eine Undercover-Mission während eines exklusiven Schachturniers in der Slowakei sowie Bonds Infiltration einer glamourösen Gala in Kensington, London. Diese beiden Missionen sind nur ein kleiner Ausschnitt der gehobenen und exklusiven Schauplätze, in denen Bond lernen muss, sich unter die Menschen zu mischen, während er seine ersten Schritte in der Welt der Spionage macht.

Im Mittelpunkt des Gameplays von 007 First Light steht die kreative Herangehensweise. Mit seiner Expertise im Bereich der Spionage-Abenteuer hat IO Interactive ein Bond-Erlebnis entwickelt, bei dem Spieler ihre Ziele auf verschiedene Weisen erreichen können, sei es durchs Schleichen, im Kampf oder eine Mischung aus beidem mit etwas Improvisation:

Spycraft sorgt dafür, dass Tarnung und Beobachtung genauso wirkungsvoll sind wie jede Waffe in Bonds Arsenal. Vom Belauschen wichtiger Gespräche und dem Diebstahl bedeutender Gegenstände bis hin zur Suche nach versteckten Hinweisen in der Umgebung und dem Sammeln wichtiger Informationen – diese Mechaniken eröffnen in jeder Mission neue Wege und Möglichkeiten.

Instinct ist ein charakteristisches Gameplay-Feature in 007 First Light, das den Spielern eine vielseitige Ressource an die Hand gibt, um in jeder Situation das Blatt zu wenden. Bond kann seinen Instinkt einsetzen, um Feinde in verwundbare Positionen zu locken, sich aus heiklen Situationen herausbluffen, wenn er entdeckt wird, oder seine Konzentration schärfen, um im Kampf präziser und kraftvoller zu sein. Diese Mechanik spiegelt Bonds schnelle Auffassungsgabe und Anpassungsfähigkeit wider und ermöglicht es Spielern, mit Stil und Kontrolle auf sich ändernde Umstände zu reagieren.

Gadgets von Q sind ein zentraler Bestandteil von Bonds Repertoire in 007 First Light und direkt in das Gameplay integriert. Vom Hacken und Aufbrechen von Schlössern bis hin zum Ablenken oder Ausschalten von Zielen – diese vielseitigen Werkzeuge eröffnen in jeder Mission neue Möglichkeiten für Heimlichkeit, Ablenkung und taktische Improvisation. Im Laufe der Missionen schalten Spieler neue Gadgets frei, die ihre Ausrüstung und Strategien erweitern, um die Herausforderungen zu meistern, denen sie sich stellen müssen.

Combat in 007 First Light ist schnell, flüssig und entspricht Bonds Charakter. Es verbindet präzises Schießen auf Distanz, wuchtige und eindrucksvolle Nahkämpfe und ein einzigartiges Eskalationssystem, das seinen bedachten Einsatz von Gewalt widerspiegelt. Im Nahkampf kann Bond dynamische Takedowns, Würfe und Paraden ausführen, die sich filmreif anfühlen, wobei er oft die Umgebung zu seinem Vorteil nutzt. Wenn Feinde tödliche Gewalt anwenden, darf Bond von seiner Lizenz zum Töten Gebrauch machen und kann seine meisterhafte Treffsicherheit mit Schusswaffen unter Beweis stellen, die sich nahtlos in die Action einfügen. Dieses Zusammenspiel zwischen Fern- und Nahkampf, das Bonds Gadgets einbezieht, sorgt dafür, dass jede Konfrontation persönlich, unmittelbar und in der Welt von 007 verankert wirkt.

„Mit 007 First Light schaffen wir ein völlig neues James-Bond-Erlebnis, das die Spannung von Spionage mit den spektakulären Actionsequenzen verbindet, für die die Reihe bekannt ist“, so Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. „Das Gameplay basiert auf unserem charakteristischen Ansatz für immersives Design und kombiniert Stealth, Action und Kreativität auf eine Weise, die einzigartig auf Bond zugeschnitten ist.“

Neben der Freiheit der kreativen Herangehensweise bietet 007 First Light die großen, filmreifen Szenen, welche die Bond-Reihe auszeichnen. Wie im Gameplay Deep Dive gezeigt, erleben Spieler packende Momente wie Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagden, atemberaubende Schießereien, Kämpfe mit Feinden an Bord eines gehackten Flugzeugs und Stürze in den offenen Himmel. Diese spektakulären Szenen wurden sorgfältig gestaltet, um Gefahr, Eleganz und Spektakel der Welt von Bond einzufangen und gleichzeitig seine Entwicklung zu einem Elite-Agenten zu zeigen, der jede Herausforderung meistern kann, die sich ihm stellt.

007 First Light erscheint auf PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC zum Preis von 69,99 € (UVP). Spieler, die eine beliebige Edition von 007 First Light vorbestellen, erhalten kostenlos ein Upgrade auf die 007 First Light – Deluxe Edition. Das Upgrade umfasst einen 24-stündigen Early Access**, vier Item-Skins (das Glänzende Feuerzeug, die Glänzenden Kopfhörer, das Glänzende Telefon und der Glänzende Stift), einen exklusiven Waffen-Skin sowie vier Outfits: Tag der Toten, Wüstenforscher, Stummer Anker und Gentleman-Agent. Die 007 First Light – Deluxe Edition ist zum Start für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und für PC zum Preis von 79,99 € (UVP) erhältlich.

Die 007 First Light – Specialist Edition wird exklusiv auf Amazon.com angeboten und verfügt über eine auffällige und einzigartige Verpackung sowie ein exklusives Original-Outfit für Bond – den Classic Tux – für noch mehr Flair.

Die 007 First Light – Legacy Edition wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC zum Preis von 299,99 € (UVP) erhältlich sein. Diese enthält das komplette Spiel, den Inhalt der Deluxe Edition, einen exklusiven Waffen-Skin Goldene Pistole, das Outfit Obsidian-Gold-Anzug, eine Goldene Pistole-Replik mit Ständer und Geheimfach, ein Echtheitszertifikat und eine Stahlbox mit Magnet.

007 First Light erscheint am 27. März 2026. Vorbestellungen sind ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, auf Amazon.com, sowie für PC bei Steam und Epic Games Store möglich. Details zur Vorbestellung finden sich unter https://ioi.dk/007firstlightgame.

Spieler, die sich HIER für einen IOI-Zugang registrieren, erhalten bei Veröffentlichung des Spiels den Waffenskin Goldenes Gespenst und das Outfit Im Dienst sowie weitere Belohnungen in der Zukunft. 007 First Light kann zudem hier auf die Wunschliste gesetzt werden. Es winken exklusive Belohnungen bei Erreichen eines jeden Meilensteins.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite 007FirstLightGame.com sowie auf X, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, Threads, Reddit, Bluesky, und YouTube. Wer an weiteren Neuigkeiten interessiert ist, kann die Presseseite von IO Interactive abonnieren (https://ioi.dk/press) und einen IOI Account erstellen.

* Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 sind auf physische Editionen beschränkt.

** Early Access nur für digitale Editionen