Ubisoft veröffentlicht mobile Discovery Tour für Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft kündigt jetzt die Veröffentlichung der Discovery Tour App: Medieval Baghdad an, eine kostenlose mobile Anwendung, die Nutzer:innen in das Bagdad des 9. Jahrhunderts zur Zeit des Abbasiden-Reichs eintauchen lässt.

Die neue App ist kostenlos im App Store und im Google Play Store erhältlich und kann auch über jeden Webbrowser genutzt werden.

Die Discovery Tour App: Medieval Baghdad basiert auf der Nachbildung Bagdads aus dem Videospiel Assassin’s Creed® Mirage und ermöglicht, diese untergegangene Stadt, die einst Zentrum politischer, wissenschaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher Entwicklungen war, auf zwei Arten zu erkunden.

Kodex öffnen bietet sorgfältig kuratierte Einträge zur Geschichte, Kunst und Kultur des mittelalterlichen Bagdads und des Abbasiden-Kalifats. Die Inhalte basieren auf den Kodex-Einträgen aus „Geschichte Bagdads“ von Assassin’s Creed Mirage. Dank Augmented-Reality-Funktionen können Anwender:innen mit diesen Informationen interagieren und zusätzliche historische Hintergründe zu jedem Element erhalten.

Bagdad erkunden bietet eine spielerische narrative Reise mit einer Dauer von etwa zwei Stunden. Hierbei ist das Ziel, Kodex-Einträge durch eine Serie von Minispielen und einer 360°-Erkundung zu sammeln.

Die App wurde in Kooperation mit Sugar Creative, einem der führenden Unternehmen in UK für immersive Technologien, entwickelt und von der walisischen Regierung über Creative Wales unterstützt. Das Team liefert mit der App ein ambitioniertes und zugängliches Kulturerlebnis, das interaktive Erzählweise mit historischer Forschung verbindet.



Beispielsweise kann man reale Artefakte aus dieser Epoche in der App entdecken. So lässt sich die Rubin-Lüsterschale aus dem Museum des Institut du Monde Arabe in Paris in der Discovery Tour App: Medieval Baghdad dank hochwertiger 3D-Scans, die vom Museum erstellt wurden, in Augmented Reality aus nächster Nähe sowie detailliert betrachten.

Die App bietet Anwender:innen nicht nur eine interaktive Möglichkeit die antike Stadt Bagdad zu erkunden, sondern liefert auch Einblicke in den Alltag zur Zeit des Abbasiden-Reichs.

Mehr Informationen über Assassin’s Creed gibt es unter assassinscreed.com.