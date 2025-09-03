VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

State of Play zu 007 First Light am heutigen Abend

von Hannes Linsbauer0

Heute Abend, am 3. September, um 20 Uhr (MESZ) kehrt State of Play mit einer neuen Episode zurück, die sich voll und ganz 007 First Light widmet, das von IO Interactive entwickelt wird.

In diesem Gameplay-Deep-Dive wird es allerhand neue Einblicke in rasante Verfolgungsjagden, spannende Stealth-Passagen und actionreiche Schusswechsel geben.

Die über 30-minütige Show kann live auf den PlayStation-Kanälen auf YouTube und Twitch verfolgt werden.

Weitere Informationen bietet der PlayStation.Blog.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Casebook 1899 – The Leipzig Murders im Test

Matthias Mayerhöffer

One Man’s Trash im Test

Matthias Mayerhöffer

Auf ein Wort zu… One Man’s Trash

Matthias Mayerhöffer

Kommentar abgeben

Secret Link