MY ARCADE® veröffentlicht die ATARI® GAMESTATION GO

My Arcade®, Spezialist im Bereich Retro-Gaming, bringt die neue offiziell lizenzierte Atari® Gamestation Go auf den Markt.

Die mit Spannung erwartete Atari Gamestation Go bietet über 200 integrierte Spiele und innovative Funktionen wie ein integriertes Paddle, einen Trackball und ein Nummernfeld. Mit diesem spannenden neuen Produkt setzt My Arcade seine Mission fort, Retro-Gaming einem modernen Publikum zugänglich zu machen.

Die Atari Gamestation Go ist ab sofort bei GameStop, EB Games und Atari.com vorbestellbar und wird ab Oktober 2025 bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.

Die Atari Gamestation Go präsentiert eine umfangreiche Bibliothek klassischer Atari-Spiele, darunter Asteroids: Recharged, Missile Command: Recharged, Centipede: Recharged, Breakout: Recharged, Berzerk: Recharged, Balls of Steel Pinball, PAC-MAN™, sowie zahlreiche Fan-Favoriten von der Atari 2600, 5200, 7800 und aus der Spielhalle, darunter Asteroids, Breakout, Missile Command, Tempest, Warlords und viele mehr.

Das könnte interessant werden für Retro-Fans – das eingebaute Paddle und der Trackball sind eine clevere Hommage an die alten Atari-Controller.

