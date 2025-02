Kingdom Come: Deliverance II im Test

Open World

Wir müssen uns nun in dieser Welt zurecht finden. Dazu gehört eine ordentliche Ausrüstung. Schwert, Schild, Armbrust, Rüstung, ein Gürtel für ein paar Waffen, ein Beutel für ein paar Tränke. Allerdings ist das ganze Management des Inventars wesentlich komplexer als bei den meisten anderen Spielen. Der Helm beispielsweise – ihr könnt euch nicht einfach irgendeinen Blechkübel über den Kopf ziehen – ihr benötigt auch eine weiche Unterlage unter dem Helm. Sonst schmerzen die Dinger nämlich fürchterlich, besonders wenn jemand mit seiner Waffe darauf einschlägt. Ebenso ist es mit der Rüstung – die kann nicht einfach direkt am Körper getragen werden, da gehört ein gepolsterter Wamst dazwischen.

Ihr könnt das Spiel auf unterschiedliche Weise angehen – mit Eloquenz, mit Herumschleichen (bitte nicht in voller Rüstung), oder mit brutaler Gewalt. Schon bald steht ihr vor eine großen offenen Welt – kleine Dörfer, geschäftige Städte, mächtige Festungen – bewohnt von einer Vielzahl von NPCs, mit denen wir interagieren können – freundlich oder brutal? Bald haben wir mehrere Nebenquests zur Auswahl, die uns von unserer Hauptaufgabe ablenken können – die allerdings das Spiel auf unterschiedliche Weise beeinflussen können. Und damit meine ich nicht, das wir beispielsweise eine Questbelohnung in der Form von 100 Groschen erhalten – sondern durch neue Verbündete oder Feinde, oder Entwicklungen, die sich auf die Hauptgeschichte auswirken. Nicht einmal das geniale Witcher 3 hat es so gut geschafft, eine Welt wirklich realistisch wirken zu lassen. Wir brauchen Nahrung, einen Platz zum Schlafen, ein wenig Geld… einfach alles zu stehlen, was irgendwo herumliegt ist nicht gesund – das führt zu Problemen mit den rechtmäßigen Eigentümern.

Die realistische Darstellung geht manchmal vielleicht sogar ein wenig zu weit. Ihr müsst beispielsweise natürlich auch in Kingdom Come: Deliverance II Tränke brauen. Zuerst sucht ihr die Zutaten, meistens irgendwelche Kräuter. Dann braucht ihr einen Ort, um den Trank zu brauen. Einen Kessel, ein Feuer, ein Mörser. Ihr schaut euch in einem Buch die Anleitung an, wählt dann die Flüssigkeit (Wasser, Wein, Öl,…), erhitzt diese auf die korrekte Temperatur, nehmt die korrekte Menge der Kräuter, zermalmt diese (wenn notwendig) im Mörser, fügt sie dem Trank hinzu und füllt das Ergebnis dann in einer Flasche ab. Jeder Arbeitsschritt erlaubt leichte Variationen, je nach Rezept. Das alles benötigt Zeit – das einfache Brauen eines Trankes dauert ein wenig länger als das schnelle Craften einer neuen Laserpistole in den meisten Sci-Fi Survival-Spielen…

Die Welt von Kingdom Come: Deliverance 2 ist deutlich größer als im Vorgänger. Sie ist jedoch auch mit spannenden Geschichten gefüllt und nicht nur leeres Blendwerk. Einwohner, die ihrem Tageswerk nachgehen (arbeiten, schlafen…), ihre eigenen Geschichten und Probleme haben und eine Vielzahl von (oft sehr kreativen) Quests und anderen Aktivitäten, denen ihr nachgehen könnt lassen das Königreich von Böhmen so richtig zum Leben erwachen – wirklich großartig, aber auch ein wenig beängstigend. Kingdom Come: Deliverance 2 ist kein Spiel für eine Nacht – das wird euch länger vor den Bildschirm fesseln!