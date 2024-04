Vigor wird auf dem PC veröffentlicht

Bohemia Interactive kündigt an, dass Vigor, das Free-To-Play Shoot’n’Loot-Game, welches in einem Nachkriegs-Norwegen spielt, Anfang Mai auf Steam im Early-Access verfügbar ist.

Dies ist die erste große Veröffentlichung auf einer anderen Plattform, seit das Spiel im Jahr 2020 auf der PS4 und PS5 erschienen ist.

Zum Early Access von Vigor wird es ein Vigor-Reinforcements-Pack geben, das es Spieler:innen ermöglicht, miteinander auf dem PC zu spielen, während das Spiel noch im Early-Access verfügbar ist. Das Reinforcements-Pack enthält eine exklusive Uniform, mit der Spieler:innen zeigen können, dass sie eine der Ersten waren, die Vigor auf dem PC gespielt haben. Das Pack enthält außerdem eine Reihe von Waffen und Verbrauchsgütern aller Art, die dabei helfen werden, die Reise als Outlander im gefährlichen Norwegen zu beginnen. Nachdem der Early Access vorbei ist, werden die Fortschritte für alle Spieler:innen auf dem PC gelöscht. Das Einzige, was mit ihrem Konto verknüpft sein wird, sind die Inhalte des Vigor-Reinforcements-Packs.

Da Vigor seit fast fünf Jahren auf dem Markt ist und es bereits eine Vielzahl an Battle Passes gab, hat sich Bohemia Interactive dazu entschlossen, dass alle, die das Vigor-Reinforcements-Pack kaufen, Early-Access für Season 18 alias Vigor Chronicles: Isolation bekommen. Das Update beinhaltet die lang erwartete Rauchgranate, die neueste Karte des Eikevjen Shootouts, Verbesserungen im Nahkampf und das M14-Sturmgewehr. Early-Access Spieler:innen erhalten außerdem einen Einblick in die Waffenüberprüfung, ein von der Community lang gewünschtes Thema. Sie werden also die Ersten sein, die das verbesserte Waffenspiel testen und dem Entwicklerteam vor der vollständigen Veröffentlichung wertvolles Feedback geben können. Das Vigor-Reinforcements-Pack wird auf Steam für 19,99 € erhältlich sein.

Vigor soll in der Early-Access Phase erscheinen. Die vollständige Veröffentlichung erfolgt später im Jahr 2024.