Vlad Circus: Descend Into Madness im Test

Das große Feuer

Vor acht Jahren kam es im Zirkus zu einer Feuerkatastrophe, bei der es viele Tote und Verletzte gab. Der Zirkus ist damals vollkommen abgebrannt. Angeblich war der Bruder des Direktors der Brandstifter, er wurde jedenfalls dafür hingerichtet. Wir sind zwar körperlich unverletzt geblieben, aber seit dem Brand mit den Nerven vollkommen am Sand und haben nun sieben Jahre in einem Irrenhaus verbracht. Nun sind wir als geheilt entlassen, und der ehemalige Zirkusdirektor, inzwischen 72 Jahre alt, hat die ganze ehemalige Truppe in seine Villa eingeladen, um ein Gruppenfoto für die Zeitung zu machen und den Zirkus wieder aufleben zu lassen. Unsere ehemaligen Kollegen sind alle da, und es sind absolute Freaks. Unsere große Liebe, die bärtige Frau, aber sie ist hochschwanger und blutet ziemlich stark. Der Mann ohne Beine, der scheinbar mit der bärtigen Frau zusammen ist. Die ewig streitenden siamesischen Zwillinge. Die bösartige Handpuppe und der Bauchredner. Der Fakir, der sich selbst seine Hand abgeschnitten hat. Der Muskelmann, der nun im Rollstuhl sitzt und kaum noch ein Weinglas heben kann. Der diebische Zirkusaffe des Direktors. Und da wäre noch der Zirkusdirektor selbst, aber der scheint geistig nicht mehr ganz auf der Höhe zu sein. Und dann ist da noch unser Nervenarzt, der sich angeblich Sorgen um uns macht und sehr unangenehme Behandlungsmethoden hat… auch seine Heiltränke haben Nebenwirkungen.

Wir führen automatisch ein Tagebuch, in dem wir die wichtigsten Ereignisse (aus unserer Sicht) niederschreiben. Aber was ist mit den langen Blackouts, wenn wir plötzlich und ohne Erinnerung an die Ereignisse direkt davor, in unserem Bett erwachen? Was ist mit den schrecklichen Halluzinationen, die wir immer wieder haben? Werden wir vollkommen verrückt? Wenn uns der Stress zu viel wird, können wir mit dem Rosenkranz unserer Mutter beten – das reduziert den Stresslevel.