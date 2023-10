Heute ist es soweit: The Walt Disney Company feiert 100-jähriges Jubiläum! Der 16. Oktober 1923, an dem Walt und sein Bruder Roy O. Disney einen Vertrag mit der New Yorker Animationsverleiherin Margaret Winkler unterzeichneten, gilt als Gründungstag des Unternehmens.

Über das ganze Jahr hinweg wurden bereits Fans und Kreative, die in den vergangenen 100 Jahren die Freude sowie den Zauber mitgestaltet und dieses Vermächtnis geschaffen haben, mit speziellen Veranstaltungen, Filmen, TV Stunts, Livestreams, Ausstellungen, Attraktionen und Produkten gefeiert. Bis zum Ende des Jahres werden heute zum Jubiläum weitere Highlights für Fans und Familien bekanntgegeben:

4K-Restaurierung von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ ab 16. Oktober auf Disney+

Disney+ veröffentlicht anlässlich des Jubiläums den Spielfilm, mit dem alles begann, „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, in einer wunderschönen 4K-Restaurierung. Diese restaurierte Version des Klassikers aus dem Jahr 1937 ist das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit des Restaurierungs- und Konservierungsteams der Walt Disney Studios, das eng mit wichtigen Kunstschaffenden der Walt Disney Animation Studios, unter anderem Disney Animation Künstler Michael Giaimo und Animator/Regisseur Eric Goldberg, zusammenarbeitet – demselben Team, das kürzlich an der von der Kritik hoch gelobten Restaurierung von Walt Disneys Animationsklassiker „Cinderella“ aus dem Jahr 1950 beteiligt war. „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ gilt als einer der größten Erfolge in der Geschichte des Animationsfilms, da es sich um den ersten abendfüllenden Cel-Animationsfilm in der Geschichte der Kinofilme handelt. Der Film wurde von der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences mit einem besonderen Ehren-Oscar® ausgezeichnet – einem großen und sieben kleinen Oscars – der Walt Disney von Shirley Temple überreicht wurde. Der Film ist der am höchsten bewertete Animationsfilm auf der Liste „100 Years…100 Movies“ des American Film Institute.

Einzigartiger Jubiläums-Kurzfilm „Once Upon a Studio“ ab 16. Oktober auf Disney+

„Once Upon a Studio“, ein Kurzfilm der ganz besonderen Art von den Walt Disney Animation Studios, ist zum Jubiläum am 16. Oktober exklusiv auf Disney+ zum Streamen verfügbar. Ein All-Star-Ensemble beliebter Disney Figuren aus den Walt Disney Animation Studios trifft sich in „Once Upon a Studio“ zu einem fröhlichen, unterhaltsamen und emotionalen Wiedersehen für ein spektakuläres Gruppenfoto anlässlich des 100-jährigen Jubiläums. Mit 543 Charakteren aus mehr als 85 Disney Spiel- und Kurzfilmen begrüßt „Once Upon a Studio“ Helden und Schurken, Prinzen und Prinzessinnen, Sidekicks und Zauberer – in brandneuen handgezeichneten und CG-Animationen – um 10 Jahrzehnte des Geschichtenerzählens, der Kunstfertigkeit und der technischen Errungenschaften zu feiern.

„WISH“ ab 30. November exklusiv im Kino

Auch im Kino wird 100 Jahre Disney gefeiert: Am 30. November startet Disneys neuestes Animationshighlight WISH. Nach einem kraftvollen Wunsch purzelt der jungen Asha ein kleiner Energieball vor die Füße, der sich als magischer Stern entpuppt. Stern, so auch sein Name, ist fortan ihr treuer Begleiter und folgt ihr auf einem unvergesslichen Abenteuer voller Hoffnung, alle Herzenswünsche der Bewohnerinnen und Bewohner des Königreichs Rosas in Erfüllung gehen zu lassen… wenn es nicht den eigenwilligen König Magnifico gäbe, der da auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Eine Reise voller Magie beginnt, die die Augen des Kinopublikums zum Leuchten bringen wird. Die legendären Walt Disney Animation Studios präsentieren mit WISH im Jubiläumsjahr ihr Weihnachtshighlight, das zeigt, dass mutige Menschen Erstaunliches erreichen können, sobald sie sich mit der Magie der Sterne verbinden. Der Film ist zugleich eine Hommage an 100 Jahre des Geschichtenerzählens.

Gewinnspiel: 100 Jahre Disney

Auch Gamers.at gratuliert herzlich und verlost gemeinsam mit Disney 3 tolle Goodie-Packages für euch. Also am besten gleich mitmachen bei unserem 100 Jahre Disney Gewinnspiel!