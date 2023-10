Marvel’s Spider-Man 2 im Test

Story

Peter und Miles sind nach ihren beiden Soloabenteuern zu einem richtig guten Team geworden. Zwar besteht eine Art Schüler-Mentor Verhältnis was das Leben als Spider-Man angeht, privat sind die beiden aber eher wie Brüder. Während Peter sich Gedanken über eine Lehrerkarriere oder eine eigene Firma mit seinem besten Freund Harry macht, beschäftigt sich Miles mit Collegebewerbungen und dem Erwachsenwerden. Aber was wäre Spider-Man ohne Bösewichte und deren Beweggründe? Schon in den Trailern wurde gezeigt Marvel’s Spider-Man 2 wartet mit einem Antagonisten auf, der bis jetzt nur in den Comics Beachtung gefunden hat. Sergei Nikolaevich Kravinoff auch besser bekannt als Kraven the Hunter! Der hat es auf „besondere“ Beute abgesehen. Ganz nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ interessiert ihn mehr die Jagd als die Trophäe selbst. Was könnte da also mehr Freude bereiten als Superschurken wie Lizzard oder Vulture zu jagen? Na Spinnen natürlich, macht Sinn, oder? So zerbrechlich und gefährlich zugleich. So hat Kraven also sein Ziel in Sicht und versucht das auch mit allen Mitteln zu erreichen. Wir wollen das natürlich verhindern und so wie es aussieht kennen auch wir dabei keine Grenzen. Wisst ihr noch wie Peter Parker sich durch den Symbionten veränderte? Arrogant und rücksichtslos war er so gar nicht mehr die „freundliche Spinne aus der Nachbarschaft“. Genau diese altbekannte Situation findet sich auch im Game wieder. Aber das ist alles nur ein kleiner Teil der wirklich sehr gut gelungenen Story. Ach und war da nicht auch Venom im Trailer zu sehen? Laut Entwickler*innen sollen wir ca. 17 Stunden mit der Story alleine beschäftigt sein, mein erster Durchlauf war allerdings trotz ein paar Nebenaufgaben nach 12 Stunden zu Ende. Wenn man alle Aufgaben erledigen will, ist man um die 20 – 25 Stunden beschäftigt. Auf jeden Fall bekommt ihr hier eine Coming of Age Story mit viel Liebe zum Detail. Neben Freundschaft und Liebe geht es in Marvel’s Spider-Man 2 vor allem um Vergebung.