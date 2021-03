Warpath: Mobile-Strategiespiel mit alternativem Kriegsszenario

Lilith Games veröffentlicht heute das Mobile-Echtzeit-Strategiespiel Warpath für iOS-Geräte. Das Spiel kombiniert Echtzeitstrategie-Kämpfe in einem alternativen historischen Kontext mit moderner und optimierter Mobile-Steuerung und kooperativem MMO-Gameplay.

In Warpath schlüpfen Spieler in die Rolle eines historischen Befehlshabers, um eine mächtige Armee aufzustellen und die Welt von der tyrannischen Fraktion Raven zu befreien. Mehr als zehn Charaktere mit eigener Hintergrundgeschichte, einzigartigen Fähigkeiten und über 12 spezielle Optionen stehen zur Auswahl. Realistische, historisch akkurate Truppenverbände von Infanterie, gepanzerten Einheiten und Artillerie bis hin zu Panzern wie Panther und der Tiger können individuell angepasst und im Kampfwert gesteigert werden, bevor sie zum Einsatz kommen. Die Truppen kämpfen auf Schlachtfeldern in lebensnahem Terrain und in bekannten Arealen und Städten.

Warpath bietet zahlreiche strategische Möglichkeiten und Optionen, um die eigene bevorzugte Taktik anzuwenden und das Gelände sowie die Stärken der unterschiedlichen Einheiten zum eigenen Vorteil zu nutzen. Spieler können mühelos verschiedene Formationen bilden, Einheiten wie Artillerie ausrichten und effektive Waffentypen gegen die Schwachpunkte der Gegner einsetzen.

Nach dem Aufstellen der Armee können Einheiten dank Mobile-optimierten Befehlen und Taktik-Optionen auf dem Schlachtfeld in Echtzeit individuell kontrolliert und eingesetzt werden. Verschiedene Aktionen und ein komplexes Objekt-Kollisionssystem erlauben die Ausführung tiefreichender Strategien wie das Einkreisen von Gegnern, das Durchbrechen von Formationen oder das Blockieren feindlicher Einheiten.

Die Armeen müssen taktisch durch verschiedene Echtzeitkämpfe geführt werden, um den Feind erfolgreich zu bezwingen und somit Geschichte zu schreiben. Alternativ können Spieler auch die intelligente Routenführung der Einheiten anwenden, um verschiedene strategische Spielweisen für taktische Ziele zu nutzen.

Kein Krieg kann allein gewonnen werden: Spieler müssen Allianzen gegen das Raven-Regime schmieden und zusammen den übermächtigen Feind bezwingen. In kooperativen Echtzeit-Team-Schlachten müssen Spieler auf der ganzen Welt ihre Streitkräfte kombinieren, um gegen Raven zu bestehen. Zusammenarbeit wird belohnt.

Warpath ist ab sofort im App Store und Google Play Store erhältlich.