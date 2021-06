Wasteland 3: “The Battle of Steeltown“-DLC ab sofort verfügbar

Entwickler inXile Entertainment, das von Interplay-Gründer und Wasteland-Mitschöpfer Brian Fargo geleitete Studio, und Deep Silver geben die digitale Veröffentlichung der ersten narrativen Erweiterung (DLC) „The Battle of Steeltown” für Wasteland 3, das im August letzten Jahres für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlichte Squad-basierte Rollenspiel, bekannt.

Willkommen in Wasteland 3: The Battle of Steeltown! Der gewaltige Fabrikkomplex von Steeltown stellt die gesamte Technik her, die Colorado am Laufen und den Patriarchen an der Macht hält: Lastwagen, Panzerung, Waffen und Roboter. Aber die Lieferungen aus Steeltown sind ins Stocken geraten, und alles, was der Patriarch von Abigail Markham, dem Oberhaupt von Steeltown, erhält, sind Ausreden.