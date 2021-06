We Are Football im Test

Spieltag

Nachdem wir also unseren Wochenkalender mit allerhand Terminen vollgekritzelt haben, sehen wir uns den Kader einmal genauer an. Schließlich wird am Platz über Sieg oder Niederlage entschieden.

Wirklich viel erfahren wir über unsere Mannen allerdings nicht. Grundstärke, Talent und ein paar oberflächliche Informationen zu den individuellen Fähigkeiten. Dazu noch eine spezielle Rolle wie Anführer oder Analytiker. Ein wirkliches Bild über die Vor- und Nachteile eines Spielers lässt sich aus den vorhandenen Informationen aber nicht zeichnen und so entscheidet oft auch der Zufall, ob das Team zusammenpasst. Was bei der Vereinsorganisation an Detail im Überfluss vorhanden ist, fehlt bei der Darstellung der Spielerdaten umso mehr. Irgendwie seltsam.

Im Training lassen sich die individuellen Fähigkeiten immerhin weiter hochschrauben aber an diesem Punkt offenbart sich erstmals die Dualität von We Are Football. Offensichtlich hielten die Entwickler die Möglichkeit jedem Neugeborenen der Stadt einen Strampler in Vereinsfarben schenken zu können für wichtiger, als die Hauptprotagonisten mit ordentlichen Statistiken und Werten auszustatten.

Sobald wir alles organisiert haben und unser Spieler mehr oder weniger gut kennen, fiebern wir dem ersten Match entgegen. Endlich können wir uns mit unseren Rivalen messen und die ersten Schritte Richtung Erfolg gehen.

Die Präsentation der Begegnungen lässt uns allerdings ganz schnell mit erstaunt hochgezogenen Augenbrauen auf den Bildschirm starren. 3D-Spiel mit flüssigen Animationen? Textmodus mit launigen Sprüchen und Zitaten? Ein mitreißender Zusammenschnitt der besten Szenen? All das bleibt Wunschdenken. Stattdessen wird uns das Foto des jeweils ballführenden Spielers auf einem Spielfeld angezeigt. Dazu die ausgeführte Aktion. Irgendwann wird das unterbrochen durch Tore, Fouls und was sonst noch so im Fußball passiert. Ernsthaft? Das hat man schon lange vor dem Jahr 2021 wesentlich besser und mitreißender gesehen. In dieser Form verkommen die Spieltage leider zu einem unmotivierten Herumgeschiebe eines virtuellen Balles.